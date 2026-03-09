Més de 700 anys de vins amb ànima empordanesa: aixó és Mas Llunes
Ubicat a Garriguella, el celler es mou entre la tradició i l'experimentació tot oferint una selecció de vins inspirats en el passat grecoromà de l'Empordà, que la família Roig dona a conèixer mitjançant tasts sensorials i històrics
Des de fa més de 700 anys, la família Roig treballa de valent amb un sol objectiu: aconseguir uns vins de qualitat i amb personalitat empordanesa pròpia que facin destacar Mas Llunes (Garriguella) per sobre qualsevol altre celler. Aquest propòsit, afirmen Antoni Roig i la seva filla, Gemma, actuals propietaris del negoci, és una carrera de fons que mai s'esgota.
El que tenen clar és que aquest trajecte comença per "tenir la millor primera matèria". El celler, fundat l'any 2000 per Antoni, el seu germà i el seu pare, està rodejat de 75 hectàrees de vinyes ecològiques plantades en sol pissarrós. Tal com s'explica a la pàgina web de Mas Llunes, es tracta d'un tipus de terreny "àcid, pobre en matèria orgànica i amb bon drenatge", condicions ideals per a la plantació de les vinyes. Juntament amb un clima marcat per la tramuntana, el celler assoleix una producció fent ús principalment de garnatxa i carinyena, varietats típiques empordaneses, i que marquen el caràcter de cadascuna de les 150.000 ampolles de vi que es produeixen anualment.
Aquesta personalitat empordanesa també es projecta en els noms i les etiquetes dels vins, inspirats en les arrels grecoromanes del territori. El rosat Cypsela, elaborat amb garnatxa roja, pren el nom de l'antiga ciutat ibèrica; el blanc Àuria, fet amb moscat de gra petit, fa referència a la proporció divina associada a l'harmonia i la perfecció; i el negre Rhodes, cupatge de carinyena, garnatxa negra i syrah, homenatja l'antiga colònia grega que avui és Roses. La rosa que llueix a l'etiqueta n'és l'emblema històric, mentre en altres ampolles, com el negre Emporion, hi apareix el cavall alat Pegàs, símbol de les monedes d'aquell territori.
Més enllà del caràcter propi de cada ampolla, per a Antoni Roig el vi també ha de reflectir "les característiques de l'anyada". Per aconseguir-ho, "des de fa uns anys fermentem tots els vins amb llevats autòctons de les mateixes vinyes, que seleccionem nosaltres mateixos. No és una cosa que facin gaires cellers", explica Gemma Roig.
Però si hi ha una idea que defineix el projecte és la voluntat de continuar experimentant, afirma Antoni, amb "variants d'elaboració, recipients de fermentació i d'envelliment del vi". Un exemple és la gamma de vins Singular, "fets a partir de raïm de vinyes molt velles". De producció limitada, aquest vi és envellit en "ous de formigó. La fusta li aportaria més notes torrades, però en aquest cas busquem preservar el caràcter diferencial d'aquestes varietats".
El paper clau de l'enoturisme
Mas Llunes no només es defineix per la seva selecta i variada carta de vins. Els darrers anys l'enoturisme ha guanyat importància al celler i, en paraules de pare i filla, ha esdevingut una oportunitat per a "obrir-nos al públic consumidor i explicar el nostre producte", en un moment en què el consum de vi es troba en decaiguda. Els motius són varis, creuen els Roig, des d'un "canvi d'hàbits" fins a "una situació econòmica que no acompanya". "En el futur, el consumidor serà cada vegada més exigent i el producte, de més qualitat", rebla Antoni.
Un altre factor que ha motivat el creixement de l'enoturisme, afirma Gemma, és que, cada vegada més, la gent "busca experiències". Això ha fet que Mas Llunes incrementi amb el temps la seva oferta de visites, que proposen al consumidor diferents maneres de tastar el vi: des del recorregut més tradicional per la zona de vinificació i les vinyes ecològiques, ubicades al Paratge Natural de la Serra de l'Albera, fins a una altra experiència més sensorial. Aquesta es duu a terme a la mateixa sala de botes, on 12 comensals poden seure i, acompanyats de música, llums i imatges, tastar sis tipus diferents de vi.
Paral·lelament, el celler també compta amb una visita a les vinyes que té plantades a part d'un antic camp d'aviació de la Guerra Civil: "Van arrancar 100.000 ceps per construir-lo. Passada la guerra, es van retornar els terrenys als propietaris i vam decidir replantar". Amb motiu de la presència d'aquest edifici militar es van construir refugis i búnquers, també visitables.
A banda de l'enoturisme, els diferents guardons que ha rebut el celler — com el segell Girona Excel·lent i els Decanter World Wine Awards, un dels concursos més influents del sector — també han contribuït a donar a conèixer el seu producte i reforçar la seva projecció internacional, guanyant presència en mercats com Alemanya, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suècia, Suïssa i el Canadà. Amb tot, el camí per continuar refinant la personalitat empordanesa dels seus vins no s'atura, i tant Antoni com Gemma Roig tenen clar que encara hi ha marge per experimentar i créixer.
