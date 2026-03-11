Agustí Ensesa, amic de tothom i gran ambaixador del món del vi
Sempre obert i cordial, va excel·lir en la divulgació enològica i va impulsar iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga El Petit Paradís i el concurs Girovi
Recentment desaparegut, rep a títol pòstum el Premi Trajectòria dels primers Premis Girona Delícia
Agustí Ensesa Bonet, recentment desaparegut als 87 anys, va ser el millor ambaixador que el món del vi ha tingut a les comarques gironines, primer a través del comerç i després com a impulsor d’iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi. Col·laborador de Diari de Girona i de Girona Delícia, va excel·lir en la divulgació enològica, i es va guanyar tothom per la seva manera de ser oberta i cordial i per la seva disposició a participar en tota mena d’iniciatives. És per tot això que rep, a títol pòstum, el Premi Trajectòria dels primers Premis Girona Delícia.
Va arribar al món del vi a través del negoci familiar de la branca dels Ensesa que no va fer la urbanització de s’Agaró. Hi va començar amb catorze anys, al costat del seu pare, venent-ne per tota la costa gironina. A més de distribuir-ne a granel, en va començar a introduir d’embotellat en hotels i restaurants de la Costa Brava, aprofitant el boom del turisme.
Va ser gràcies al negoci del vi que Agustí Ensesa va conèixer Maria Glòria Juandó, la que seria la seva dona i còmplice en diversos projectes: «Jo tenia quinze anys i vag anar a demanar feina al seu magatzem de vins», recordava fa uns dies en conversa amb Diari de Girona. Al cap de quatre anys es van casar -«jo en tenia 19 i ell, 30»- i van tenir deu fills que ja els han donat divuit nets. «Estem esperant el dinovè», afegeix de seguida. «Hem estat 61 anys junts, quatre de xicots i 57 de casats», resumia Maria Glòria Juandó, que destacava d’Agustí Ensesa (que va morir el passat 18 de gener) la seva capacitat de combinar la vida familiar amb l’activitat professional.
L’any 1982 van obrir plegats El Petit Paradís, una botiga pionera a Girona de xarcuteria selecta i altres delicatessen: «A ell li feia molta gràcia tenir una botiga, i la idea era que el vi en fos el protagonista, amb alguns productes de qualitat que el complementessin». Dos anys més tard van engegar un altre projecte conjunt, el restaurant Edelweiss, en un espai subterrani del magatzem de vins de la família, situat molt a prop d’El Petit Paradís: «Ja hi fèiem sopars amb amics i algun d’ells ens va dir que havíem de muntar-hi alguna cosa». Amb aquests amics acostumaven a fer raclettes i fondues, especialitats suïsses que havien conegut gràcies a algun d’ells i que havien fet fortuna a la família: «Als nostres fills els agradava molt i era una manera divertida de menjar en família». Per aprendre’n més, «un dia sortint de la botiga ens en vam anar a Suïssa».
I així va arrencar l’Edelweiss, amb una oferta basada en aquestes preparacions a més de plats de patés, formatges i altres productes que posessin en valor l’altre gran protagonista: el vi. Aquella oferta inicial es va anar incrementant i perfeccionant, per autoexigència i per suggeriments de clients, fins a bastir una carta molt completa i d’alt nivell gastronòmic que els va valdre ser un dels restaurants recomanats a la Guia Michelin.
Una de les especialitats de la casa era l’steak tartar que preparava Agustí Ensesa davant dels comensals, encara que inicialment ho feia Maria Glòria Juandó a la cuina: «Sovint n’havia de fer molts, i no tenia lloc, i li vaig acabar demanant a ell que els fes a la sala. Li vaig ensenyar el procediment i al final l’alumne va resultar fer-los molt millor que la mestra».
El Petit Paradís i l’Edelweiss van estar oberts fins a mitjans de la primera dècada del 2000. En paral·lel, Agustí Ensesa i Maria Glòria Juandó feien per tota la província cursos de vins, visites, tastos... I és que, al marge de la seva activitat comercial, Agustí Ensesa va excel·lir en la divulgació del món del vi en general, i del de les comarques gironines en particular. Sommelier diplomat per l’Incavi, va ser cofundador de l’Associació Catalana de Sommeliers, dels Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya, de la Venerable Confraria de la Bota de Sant Ferriol de l’Empordà i fundador de l’Escola de Tastavins del Gironès. Professor durant molts anys del curs de sommeliers de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i de la UdG, membre del Comitè de Tast de la D.O. Empordà així com de diferents jurats, assessorava cellers i restaurants per a la promoció dels vins de l’Empordà. I l’any 1995 va crear a Girona el Concurs de Vins i Caves de Catalunya, Girovi per difondre la cultura del vi i promoure els vins catalans. Durant la seva trajectòria, va rebre a més nombroses distincions.
«No va acabar mai de treballar -diu Maria Glòria Juandó-, sempre tenia ganes de fer més coses, d’anar a més fires, de fer més tastos, d’escriure per al diari... La feina l’havia fet sempre molt content, de gust, perquè la seva dedicació a aquest món era el que li feia més il·lusió, a part de la família».
