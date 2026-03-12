La gala dels premis Girona Delícia
La gran festa de la gastronomia gironina
Més de 350 persones van assistir ahir a la nit a la gala de lliurament dels primers Premis Girona Delícia, que reconeixen el talent i la dedicació en nou àmbits de la gastronomia a la província: «És el producte, és l’ofici, la creativitat i l’excel·lència del nostre territori», va destacar Maneu Fernández, gerent de Diari de Girona.
El Palau de Fires de Girona es va vestir ahir de gala per a l’acte de lliurament de la primera edició dels Premis Girona Delícia, impulsats per Diari de Girona per reconèixer el talent i la dedicació en la gastronomia de les comarques gironines. Més de 350 persones, representants dels diferents àmbits del sector i també d’institucions i empreses, van assistir a una cerimònia que culmina l’aposta de Diari de Girona per posar en valor la gastronomia de la província i contribuir a donar-la a conèixer i difondre-la. «Girona Delícia és el talent que tenim a casa, és el producte, és l’ofici, la creativitat i l’excel·lència del nostre territori», va assegurar Maneu Fernández, gerent del diari, en el parlament que va posar punt i final a l’acte.
Abans, en una cerimònia presentada per Edu Mutante, s’havien lliurat els premis Trajectòria a Agustí Ensesa (a títol pòstum), que va recollir la seva vídua, Maria Glòria Juandó; Jove Professional, a Arnau Casadevall i Isidre Soler, caps de cuina del restaurant Divinum de Girona; Cuina a Àlex Carrera, cap de cuina de L’Aliança d’Anglès; Sala a Joan Manté, cap de sala del Motel de Figueres; Iniciativa a Mooma, de Palau-sator; Comerç al forn de pa Lleva’t!, d’Avinyonet de Puigventós; Celler a Mas Llunes, de Garriguella; Elaborador a Peralada Mas Marcè, de Siurana d’Empordà; i Productor, als pescadors del Cap de Creus.
«És evident que hi ha avui aquí moltíssimes persones que mereixerien algun d’aquests premis, però també em sembla incontestable que les persones que els rebran se’ls mereixen amb tota justícia», havia afirmat Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona i responsable de Girona Delícia, en la presentació de l’acte, al final d’un aperitiu basat en productes locals (un còctel de Gerard Ruiz, anxoves de l’Escala, escudella de Jotri, foie d’Ànec de l’Empordà, recuit de Fonteta, mongetes de Verdures de la Canya, botifarra de perol de Can Pau, croquetes de gamba d’Antoni Izquierdo, formatges de l’Amant, embotits de Girona Excel·lent) que va donar pas al lliurament dels premis.
Josep Callol, director de Diari de Girona, va remarcar en la seva intervenció que «les comarques de Girona tenen una riquesa gastronòmica, de fa anys, que pocs altres territoris poden presumir. Encara més, diria que en alguns llocs hem exportat aquesta qualitat».
També va ser present en la gala Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Diari de Girona, que va detallar que «la gastronomia és un ecosistema que neix en un territori concret. Girona Delícia vol representar tota una cadena de valors». Durant l’acte es va servir un sopar preparat per Jordi Jacas, cuiner i propietari del Molí de l’Escala, que va comptar amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona. Maridat amb vins de Clos de Basella, el celler del projecte de productes gastronòmics L’Amant, l’àpat va consistir en raviolis de gamba d’Antoni Izquierdo amb fons marí, parmesà i amanida d’algues; vedella de Bencriada (també de L’Amant) en tres textures, galta, costella i llata, amb puré de patates i fos de carn; mini xuixo de crema de Can Castelló amb gelat de vainilla; i com a petit fours, mini carquinyolis de Sweet Virginia.
Maneu Fernández va cloure la gala (patrocinada per Transgourmet, Dispuig, Pous, L’Amant, CaixaBank, 18/70, Urbinium, Girona Excel·lent, l’Escala-Empúries Turisme, Yo Soy, Centre Verd, Camps Motor, Carbó i l’Ajuntament de Girona) assegurant que «Girona Delícia tot just està començant. Ha nascut amb força i això és portada d’un futur extraordinari. Segur».
