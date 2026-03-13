Més de 200 formatges catalans es trobaran a Girona en una nova edició del Formatgem!
Tastos, tallers per a tots a les edats, vins naturals i cerveses artesanes formen part de la programació d'aquest esdeveniment gastronòmic, que se celebra aquest cap de setmana amb entrada gratuïta
Els amants del formatge tenen una cita imperdible aquest cap de setmana al Palau Firal de Girona, on es desenvoluparà la tercera edició del Fòrum del formatge artesà i català, rebatejat amb el nom Formatgem! Més de 200 formatges d'arreu de Catalunya protagonitzaran la programació organitzada per l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (Acrefa). A més a més, enguany l'esdeveniment comptarà amb la participació dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Girona, que col·laboraran en diferents activitats.
La tercera edició del Formatgem! es va presentar dimarts passat a la Diputació de Girona, en un acte que va comptar amb la presència del president de la Diputació, Miquel Noguer; la diputada de Girona Excel·lent i Mercats, Vanessa Peiró; i els productors formatgers Mariona Collell (L'Aubreda) i Pablo García (La Balda), com a representants d’Acrefa.
Les portes del Palau Firal s'obriran dissabte 14 de març i diumenge 15 entre 10 h del matí i 20 h del vespre per oferir als visitants tastos i tallers amb professionals reconeguts com Jon García, de Jon Cake, que presentarà pastissos de formatge elaborats amb formatge artesà català; Alba Plana, d'Abricoc, amb un taller de taules de formatge; Enric Plensa, del Celler d'en Xiqui, amb un maridatge de cerveses artesanes i formatges gironins; Bruno Cabral, de La Caseïna, amb una proposta de formatges blaus i xocolata, així com sessions amb Aleix Solé i el Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, i Marc i Maria, de Cal Formatger.
Paral·lelament també tindran lloc el tast d'Albera Dinàmica dedicat als vins naturals; el tast Girona Excel·lent conduït per Pep Nogué; i una proposta amb Kike Ojanguren, de 12 Graus, que connectarà bicicleta, territori i formatgeries.
Més activitats
Un dels eixos centrals d'aquest esdeveniment gastronòmic tornarà a ser el III Concurs de Formatges Artesans de Catalunya, a més del vincle entre formatge artesà català i cuina professional amb la xerrada I si cuinéssim amb formatge d'aquí?, que inclourà una taula d'equivalències entre formatges internacionals i formatges artesans catalans. Hi participaran Philippe Regol, Marc Casanovas, Carme Picas, Àlex Carrera i Paula Fonollà, amb Isabel Tutusaus com a moderadora.
Alhora, els visitants podran gaudir d'actuacions musicals, tallers familiars i per a adults - com aprendre a fer mató i formatge fresc, respectivament -, i de la tartifletada popular a càrrec de Cal Formatger.
