La Ruta de les Tapes de Roses celebra deu anys premiant els comensals

L’edició d'aquest 2026 se celebra entre el 13 i el 22 de març i compta amb la participació de 85 establiments

Presentació de la desena edició de la Ruta de les Tapes de Roses.

Presentació de la desena edició de la Ruta de les Tapes de Roses. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

Qui tasti les 85 tapes que conformen la nova Ruta de Roses - i ho pugui acreditar a través de la seva aplicació - rebrà un davantal i un pin de record. Aquesta és una de les noves activitats que l'Ajuntament del municipi ha organitzat per a commemorar el desè aniversari de la proposta gastronòmica, que se celebrarà entre els dies 13 i 22 de març.

Davantal i un pin de record, premis per aquells qui tastin les 85 tapes de la Ruta de Roses 2026.

Davantal i un pin de record, premis per aquells qui tastin les 85 tapes de la Ruta de Roses 2026. / Ajuntament de Roses

Paral·lelament, l'Oficina de Turisme acollirà una mostra de deu cartells protagonitzats per les tapes guanyadores de les darreres edicions.

Mostra de deu cartells protagonitzats per les tapes guanyadores de les darreres edicions.

Mostra de deu cartells protagonitzats per les tapes guanyadores de les darreres edicions. / Ajuntament de Roses

Tapes per a tots els paladars

Els més de vuitanta establiments participants en la desena Ruta de les Tapes de Roses oferiran creacions que abracen des de tapes d'arrel tradicional fins a propostes innovadores i de fusió. Des de l'Ajuntament de Roses indiquen que els comensals podran trobar receptes de peix i marisc, carns, arrossos, ous, pastes i especialitats internacionals, a més d'opcions dolces. El preu de cada tapa, que inclou un "zurito" de vi o aigua, es manté en 3,5 euros.

A més a més, un total de 19 cellers de la DO Empordà presentaran els seus vins, garnatxes, moscatells i escumosos de qualitat per acompanyar cada tapa.

TEMES

