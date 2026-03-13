La Ruta de les Tapes de Roses celebra deu anys premiant els comensals
L’edició d'aquest 2026 se celebra entre el 13 i el 22 de març i compta amb la participació de 85 establiments
Qui tasti les 85 tapes que conformen la nova Ruta de Roses - i ho pugui acreditar a través de la seva aplicació - rebrà un davantal i un pin de record. Aquesta és una de les noves activitats que l'Ajuntament del municipi ha organitzat per a commemorar el desè aniversari de la proposta gastronòmica, que se celebrarà entre els dies 13 i 22 de març.
Paral·lelament, l'Oficina de Turisme acollirà una mostra de deu cartells protagonitzats per les tapes guanyadores de les darreres edicions.
Tapes per a tots els paladars
Els més de vuitanta establiments participants en la desena Ruta de les Tapes de Roses oferiran creacions que abracen des de tapes d'arrel tradicional fins a propostes innovadores i de fusió. Des de l'Ajuntament de Roses indiquen que els comensals podran trobar receptes de peix i marisc, carns, arrossos, ous, pastes i especialitats internacionals, a més d'opcions dolces. El preu de cada tapa, que inclou un "zurito" de vi o aigua, es manté en 3,5 euros.
A més a més, un total de 19 cellers de la DO Empordà presentaran els seus vins, garnatxes, moscatells i escumosos de qualitat per acompanyar cada tapa.
