«Qui millor per explicar un formatge que qui l’ha elaborat?»
Més de 200 formatges catalans es podran degustar fins diumenge al Palau Firal de Girona en el marc de la tercera edició del Fòrum del Formatge de Girona, rebatejat com a Formatgem!
Estrenant ubicació i nom, la tercera edició del Fòrum del Formatge de Girona —ara rebatejat com a Formatgem!— ha arrancat aquest matí al Palau Firal de Girona. L’espai cobert ha acabat sent un autèntic salvavides tant per als assistents com per a la quarantena de formatgeries presents, en una jornada marcada pel mal temps.
Formatges madurats, de pasta tova, iogurts i fins i tot pastissos han omplert els expositors d’una mostra que promet «formatges per a tots els públics», segons Oriol Rizo, de la formatgeria La Xiquella, de la Vall d’en Bas. Amb relació a la fira, on participa des de fa tres anys, assegura que és especial perquè «és unica a la província».
Això atrau productors de fora de Girona, com Julio Panero, de Serra del Tormo (Tarragona). Per ell, el que diferencia Formatgem! d’altres fires del territori és que «els elaboradors som els qui expliquem el producte». I és que, com remarca Ester Oller, de Formatges Blancafort (Barcelona), «qui millor per explicar un formatge que qui l’ha elaborat?».
L’elaboradora també destaca alguns canvis en aquesta tercera edició de la mostra, com el nou funcionament de les degustacions: «Abans la gent comprava els tiquets i tastava els formatges a cada parada; aquest any hi ha una barra de degustacions». Aquest espai actua com a centre neuràlgic del Palau Firal, amb diverses taules plenes de comensals. A banda, Formatgem! també disposa d’espais dedicats al vi, la cervesa i productes amb el segell Girona Excel·lent. Altres activitats, com el tradicional concurs de formatges artesans de Catalunya, s'han celebrat aquest dissabte.
Més que una mostra
El canvi de marca d’aquesta proposta gastronòmica respon a la voluntat de «celebrar el formatge en una gran festa», explica Mariona Collell, de Formatges Mas l’Arbreda (Sant Martí de Llémena) i membre de la comissió organitzativa. «Creiem que ha de ser la mostra de les mostres. Ara potser no, perquè és una fira jove, però la volem consolidar».
Per a la presidenta de l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA), Clara Ferrando, Formatgem! també és una oportunitat per «implantar cultura formatgera». La també propietària de la formatgeria Casa Mateu (Lleida) afirma que «des de fa 15 anys tenim formatges catalans molt bons i que no tenen res a envejar als francesos. És important donar-los a conèixer».
