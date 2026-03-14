La Setmana Gastronòmica de Girona torna als restaurants amb una vintena de propostes

La campanya s'allargarà fins al 23 de març i durant la Nit de l’Hostaleria es farà entrega dels guardons als establiments guanyadors

Un plat del restaurant Roent.

Un plat del restaurant Roent. / Associació d'Hostaleria Girona

Redacció

Redacció

Girona

La Setmana Gastronòmica de Girona torna als restaurants de la ciutat en una nova edició que s'allargarà fins al 23 de març. Durant deu dies, diversos restaurants de la ciutat ofereixen menús especials i tapes elaborades amb producte local i de temporada, tenint en compte la tradició i la creativitat en cada plat. D'aquesta manera, l'Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona organitza enguany la 44a edició del seu certamen més antic.

Amb la intenció d'arribar a tots els gustos i públics, els restaurants s'han dividit en tres formats diferents perquè cadascú pugui escollir com vol viure la cita gastronòmica: Menú Gastronòmic, el qual inclou una selecció de plats per degustar amb calma; Menú del Dia, pensat per a un dinar o sopar més informal; i finalment Tapa, per provar diferents restaurants i fer-ne un tastet de cada un.

Els restaurants participants segons la categoria

Menú Gastronòmic:

  • Cipresaia
  • Divinum
  • Kulmado
  • Mimolet
  • Sant Martí
  • Sinofos
  • Umai

Menú del Dia:

  • Bar Restaurant Aiguaviva
  • L'Altell de Girona
  • La Carpa
  • Roent
  • Sol Gastrobar

Tapa:

  • El Tarlà
  • Els Joncs Moments Gastronòmics
  • L'Altell de Girona (també com a Menú del Dia)
  • La Tabarra
  • La Tapeta
  • Porcus
  • Txots
Truita de calçots amb la seva salsa del restaurant La Carpa.

Truita de calçots amb la seva salsa del restaurant La Carpa. / Associació d'Hostaleria Girona

Entre gairebé una vintena de propostes que es podran degustar durant la campanya, un jurat escollirà un restaurant per a cada una de les tres tipologies del concurs. Durant la Nit de l’Hostaleria, Trobada Anual dels Associats, que aplega tot el sector de l’Hostaleria, la Restauració i l’Oci Nocturn de Girona, es farà entrega dels guardons als establiments guanyadors.

