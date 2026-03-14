La Setmana Gastronòmica de Girona torna als restaurants amb una vintena de propostes
La campanya s'allargarà fins al 23 de març i durant la Nit de l’Hostaleria es farà entrega dels guardons als establiments guanyadors
La Setmana Gastronòmica de Girona torna als restaurants de la ciutat en una nova edició que s'allargarà fins al 23 de març. Durant deu dies, diversos restaurants de la ciutat ofereixen menús especials i tapes elaborades amb producte local i de temporada, tenint en compte la tradició i la creativitat en cada plat. D'aquesta manera, l'Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona organitza enguany la 44a edició del seu certamen més antic.
Amb la intenció d'arribar a tots els gustos i públics, els restaurants s'han dividit en tres formats diferents perquè cadascú pugui escollir com vol viure la cita gastronòmica: Menú Gastronòmic, el qual inclou una selecció de plats per degustar amb calma; Menú del Dia, pensat per a un dinar o sopar més informal; i finalment Tapa, per provar diferents restaurants i fer-ne un tastet de cada un.
Els restaurants participants segons la categoria
Menú Gastronòmic:
- Cipresaia
- Divinum
- Kulmado
- Mimolet
- Sant Martí
- Sinofos
- Umai
Menú del Dia:
- Bar Restaurant Aiguaviva
- L'Altell de Girona
- La Carpa
- Roent
- Sol Gastrobar
Tapa:
- El Tarlà
- Els Joncs Moments Gastronòmics
- L'Altell de Girona (també com a Menú del Dia)
- La Tabarra
- La Tapeta
- Porcus
- Txots
Entre gairebé una vintena de propostes que es podran degustar durant la campanya, un jurat escollirà un restaurant per a cada una de les tres tipologies del concurs. Durant la Nit de l’Hostaleria, Trobada Anual dels Associats, que aplega tot el sector de l’Hostaleria, la Restauració i l’Oci Nocturn de Girona, es farà entrega dels guardons als establiments guanyadors.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Llibres, cultura japonesa, música... Els millors plans per gaudir del cap de setmana
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre