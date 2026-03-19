El talent femení del món gastronòmic i turístic s'asseu a taula
El projecte "Amb mirada de dona", organitzat per tres professores de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, reuneix en un dinar cinc de les sis dones entrevistades com a part d'aquesta iniciativa, que té per objectiu crear referents femenins en sectors sovint masculinitzats
Cinc dones de cinc generacions i sectors diferents del món de la gastronomia i el turisme es van trobar ahir per dinar juntes i compartir experiències professionals i personals. El seu nexe en comú? El projecte "Amb mirada de dona", una iniciativa de tres professores de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona —Esther Guillén, Blanca Fragua i Montse Jiménez— que té per objectiu reconèixer la tasca d'aquestes dones en oficis vinculats a l'Escola.
En la tercera edició del projecte, les professores van voler homenatjar els 60 anys de l'Escola d'Hostaleria i Turisme; és per això que van decidir entrevistar sis dones de diferents sectors per recollir la seva perspectiva: Montserrat Fontané, del món de la cuina; Roser Costabella, en l'àmbit de direcció hotelera i turística; Isabel Godoy, guia turística; Júlia Veray, propietària d'una agència de viatges; Mariona Vilanova, coctelera; i Mariona Fidalgo, exalumna de l'escola i pastissera.
Les converses, publicades a les xarxes socials de l'EHT, giren tant al voltant de la seva vida professional i personal —i de com les han conciliat—, com del fet de si ser dones els ha suposat algun obstacle dins el seu àmbit de treball.
Qüestions i experiències que van poder compartir en el dinar que es va organitzar ahir, on es van conèixer per primera vegada totes menys Montserrat Fontané, qui no va poder assistir. "Ens fa il·lusió conèixer-nos, saber més de la vida de cadascuna i passar una bona estona", va expressar Júlia Veray.
L'àpat, cuinat i coordinat per alumnes de l'EHT, va consistir en un aperitiu d'enfilat de mozzarella amb oli d'alfàbrega i carxofes confitades amb pernil; seguit d'un entrant de canelons d'espinacs; un segon de llobarro al forn amb patata, carbassó i romaní; i, de postres, crema de Sant Josep. Tot plegat, acompanyat de cava Marta Passió Reserva, vi blanc Marta Violet i vi negre Mas Elena. Que les begudes tinguessin noms de dona no va ser una coincidència: una de les impulsores d'"Amb mirada de dona", Montse Jiménez, va explicar que es van escollir expressament. "El que sí que ha estat una sorpresa és que les ampolles siguin de color lila".
Referents indirectes
Des dels seus inicis, "Amb mirada de dona" ha buscat crear referents femenins per a les estudiants. Les protagonistes del projecte d'enguany van afirmar no sentir-se referents com a tal, però creuen que podrien ser una "inspiració indirecta", especialment en sectors masculinitzats com la cocteleria, tal com va explicar Mariona Vilanova: "Potser tu no busques ser un referent, però depèn de com et vegi la gent. Per exemple, una de les meves inspiracions va ser la coctelera Maria Dolors Boadas".
Per la seva banda, Isabel Godoy matisa que "no crec que arribem a ser un referent, perquè les circumstàncies i èpoques són diferents i condicionen tant la trajectòria personal com professional".
Per a Roser Costabella, la seva prioritat és "ser un referent per als meus fills, que continuen amb el negoci. Espero haver-los deixat alguna cosa que els serveixi, igual que van fer els meus pares amb mi". Mentrestant, Mariona Fidalgo, la més jove de les sis dones entrevistades, es vol centrar en "seguir la meva feina allà on sigui feliç", sense posar el focus en esdevenir un referent, tot i que la seva trajectòria ja contribueix a obrir camí dins el sector.
Sigui de manera directa o indirecta, aquestes sis dones ja han deixat el seu granet de sorra en un món professional on, des de fa temps, les dones han trencat barreres.
