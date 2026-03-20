Blanes celebra una jornada gastronòmica al Mercat de Mas Enlaire amb tastets d’entre 2 i 5 euros
La cita, que es farà aquest dissabte de set de la tarda a dos quarts de dotze de la nit, estrenarà una butlleta amb segells que permetrà obtenir un 10% de descompte en compres posteriors a les parades participants
El Mercat de Mas Enlaire de Blanes acollirà aquest dissabte 21 de març una nova edició de la Jornada Gastronòmica, una proposta que combina tastets culinaris a preus populars amb activitats paral·leles per dinamitzar l’activitat comercial del municipi.
La iniciativa, organitzada pel Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes i la comunitat de propietaris del Mercat de Mas Enlaire, es farà de les set de la tarda a dos quarts de dotze de la nit. La mostra oferirà tapes i degustacions elaborades amb productes de quilòmetre zero procedents de les mateixes parades del Mercat i d’altres establiments del municipi. Els tiquets per als tastets de menjar i beguda tindran un preu d’entre 2 i 5 euros.
Segons ha informat l’Ajuntament, aquesta iniciativa es programa periòdicament al llarg de l’any i aquest 2026 està previst que se’n facin tres edicions. L’objectiu és reforçar el teixit econòmic local i, especialment, el comerç urbà de Blanes.
Els participants del Mercat
Entre les parades participants hi haurà Cafeteria Mercat Blanes, Josep Bassols Carnisseria i Xarcuteria, Llaminadures Anna, Margarita Xarcuteria, Peixateria Rafael i Carmen, Peixateria Roca-Vidal, Xarcuteria Yolanda Galleg i Farma Salut. També s’hi sumaran Rostisseria Les Cabanyes, Hortalisses Mas Martí i els establiments de begudes Cervesa Marina, Cava Laviret i El Cep.
La jornada es completarà amb un servei de canguratge per als més petits, amb jocs i activitats, així com amb l’actuació en directe del grup Desenchufados.
Descomptes del 10%
La principal novetat d’aquesta edició serà una butlleta amb deu espais per segellar que es repartirà durant la jornada. Cada consumició a les parades adherides permetrà obtenir un segell i, un cop completada, la butlleta donarà accés a un descompte del 10% en compres mínimes de 10 euros a les parades participants, de dilluns a dissabte.
Aquest descompte serà vàlid fins al 21 de juny de 2026 i no es podrà aplicar a altres promocions dels establiments ni acumular amb altres descomptes. Els assistents que omplin una butlleta durant la mateixa jornada en podran demanar més.
Les butlletes i la informació sobre el seu funcionament es lliuraran gratuïtament en una caseta de fusta instal·lada a l’entrada del Mercat de Mas Enlaire.
Promoció per les parades buides
Paral·lelament, Promoció de la Ciutat aprofitarà la jornada per continuar difonent la campanya per ocupar parades buides del Mercat de Mas Enlaire. En aquest sentit, es col·locaran cartells informatius a les parades conveniades amb l’Ajuntament, que ofereixen sis mesos de carència de lloguer per a nous negocis.
La iniciativa forma part de la campanya municipal per afavorir el lloguer i la venda de locals comercials buits arreu del municipi. En el cas del Mercat, les persones interessades a obrir una parada en alguna de les sis places adherides hauran d’assumir les despeses de subministraments i de la comunitat de propietaris durant els primers sis mesos. Un cop superat aquest període, hauran de formalitzar el contracte corresponent amb el propietari de la parada.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona