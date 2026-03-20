Cuina catalana amb toc d'autor: el viatge gastronòmic de Ditifet al cor de Girona
Amb una carta de vins naturals de més de 200 referències, el restaurant gironí es distingeix per la seva aposta per la proximitat, el respecte pel producte i un tracte humà
Després del confinament per la Covid-19, quan moltes coses es van aturar i d’altres van començar a prendre forma, va néixer a Girona un projecte amb ànima pròpia: Ditifet. Impulsat per una parella amb una llarga trajectòria en el sector de la restauració, el restaurant va sorgir de la voluntat d’emprendre un camí propi i de traslladar a la ciutat tot allò après durant anys d’ofici. Quatre temporades després, el projecte s’ha consolidat com una proposta gastronòmica amb personalitat, fidel al territori i en evolució constant.
A Ditifet no hi ha espai per a les modes passatgeres ni per a les fusions que dilueixen la identitat. La seva aposta és clara: una cuina honesta, arrelada al producte local i a la tradició catalana, però repensada des d’una mirada contemporània. El seu objectiu no és reinventar per sorprendre, sinó actualitzar la cuina de sempre perquè el producte parli per si sol i arribi a taula amb la màxima puresa.
És una manera d’entendre la gastronomia que reivindica el temps. El temps del foc lent, del xup-xup, de les elaboracions fetes amb paciència i afecte. Perquè, per a l’equip del restaurant, la cuina catalana no s’explica només a través de receptes, sinó també de respecte per una matèria primera extraordinària. Aquí, cuinar vol dir no maltractar el producte, manipular-lo al mínim i deixar que conservi tota la seva essència.
La carta de temporada
La carta de Ditifet es construeix al ritme de la temporada. Cada dos mesos, aproximadament, canvia per adaptar-se al que ofereix el mercat, i s’hi sumen suggeriments fora de carta segons la disponibilitat diària. Aquesta flexibilitat fa que cada visita pugui ser diferent. Hi ha productes efímers que arriben en quantitats molt petites i que, quan s’acaben, desapareixen fins a la temporada següent. Aquesta condició crea una experiència única i irrepetible a cada visita.
Entre els plats que defineixen la seva identitat hi ha joies com la truita de gamba de Palamós, farcida de gambes, del suc dels caps de la gamba i al damunt hi posen carpaccio de gamba. La truita és un plat molt versàtil, ja que la farceixen amb diferents ingredients segons la temporada. Actualment, preparen la truita amb espàrrecs de marge.
Vins naturals
Aquesta autenticitat també s’expressa a la copa. El restaurant ofereix una carta de més de 200 referències de vins naturals d’arreu del món, una proposta singular que el diferencia dins l’escena gastronòmica gironina. Lluny de plantejar el vi com un element secundari, a Ditifet l’entenen com una part essencial de l’experiència. Per això els agrada acompanyar el client, escoltar-lo i descobrir-li vins vius, personals i poc habituals, sovint difícils de trobar a la ciutat.
La filosofia és clara: convidar a sortir de la zona de confort sense pressions. Hi ha voluntat de descoberta, però també de confiança. Tant és així que, si una referència no encaixa amb el gust del comensal, la canvien sense compromís. Aquest gest resumeix molt bé la seva manera d’entendre la seva metodologia: amb coneixement, però també amb proximitat i sentit comú.
I és precisament aquí on apareix un dels grans valors de Ditifet: el factor humà. Es tracta d’un negoci familiar, gestionat per gent jove que viu el restaurant de manera molt personal. Hi són, escolten, recomanen i creen un ambient on el client no és un número, sinó algú que entra en una casa on se’l vol fer sentir bé. Aquest tracte proper ha fet créixer una clientela fidel de Girona, però també ha atret visitants i persones de fora que busquen una experiència autèntica i vinculada al territori.
Dibosch: proveïdor clau
Darrere d’aquesta exigència culinària i d’aquesta voluntat de cuidar cada detall, hi ha també aliats que fan possible que l’experiència estigui a l’altura. En aquest sentit, Dibosch, com a proveïdor especialista en productes d’higiene i solucions per a la restauració, ajuda el restaurant a garantir els màxims estàndards de seguretat i neteja. Això permet que el client gaudeixi d’un entorn agradable i de benestar, i que l’equip es pugui concentrar plenament en allò que millor sap fer: cuinar el territori amb respecte, sensibilitat i veritat.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona