El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
Sidral Platja d'Aro, situat a l’avinguda Cavall Bernat 115, aposta per una carta que inclou plats ja presents en altres locals i noves propostes de territori
El grup Mooma ha inaugurat a Platja d’Aro el restaurant Sidral Platja d’Aro, essència Mooma, el cinquè establiment de la companyia. Amb aquesta obertura, l’empresa consolida la seva presència en el sector de la restauració a les comarques gironines amb un nou local que manté l’aposta pels productes de qualitat, de proximitat i de quilòmetre zero. Mooma ha estat guardonat amb el premi Iniciativa en la primera edició dels premis Girona Delícia precisament per haver sabut crear un univers propi al voltant del món de la poma.
El nou restaurant està situat a l’avinguda Cavall Bernat, 115, a l’espai que havia ocupat antigament l’Aradi. Segons la companyia, disposa d’uns 1.000 metres quadrats entre interior i exterior i té capacitat per a 250 comensals. L’establiment s’ha concebut tant per a àpats com per prendre-hi sidra, sucs, combinats o còctels, amb una carta que combina plats ja presents en altres locals del grup amb noves propostes fresques i de territori.
Durant la inauguració del passat divendres, els assistents van poder visitar les instal·lacions i tastar alguns dels plats de la carta, així com diverses sidres de la casa. Entre aquestes hi havia la Sidra de Gel i l’Aperitiu de la Poma, distingides amb medalla d’or en la darrera edició del concurs internacional Sagardo Forum, celebrat al País Basc.
Amb aquest nou local, Mooma amplia una xarxa que ja inclou la sidreria-restaurant Mooma del Mas Saulot, a Palau-sator, el restaurant Sidral Platja de Pals, el Sidralet la Fosca i el Mooma Cerdanya, ubicat a l’Aeròdrom de Das. L’empresa assegura que l’obertura de Platja d’Aro forma part de l’estratègia per consolidar la marca Sidral i estendre-la en el futur a altres punts de Catalunya.
La primera sidra catalana
Mooma està liderada per la tercera generació de la família Frigola, dedicada al cultiu de la poma a l’Empordà. El 2016 va començar a comercialitzar la que presenta com la primera sidra catalana, i des d’aleshores ha ampliat l’activitat amb altres productes derivats de la poma, com sucs monovarietals de quatre tipus (Gala, Pink Rosée, Fuji i Granny Smith), vinagre de sidra, compotes, confitures i deshidratats. També va impulsar el 2019, juntament amb Spirits & Plus, el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit inspirat en el Calvados francès.
Els responsables del grup remarquen que tota la matèria primera prové de plantacions pròpies situades a Palau-sator. A més, formen part de la cooperativa Girona Fruits i elaboren la sidra i els sucs a Mas Saulot (amb més de 20 hectàrees de pomeres), mentre que a Mas la Resclosa, a Gualta, mantenen una finca experimental per a noves varietats de pomes.
