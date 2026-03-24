Un plat del Divinum, segon premi en un concurs internacional de cuina de la gamba
El restaurant de Girona ha estat guardonat a Dénia per la seva combinació de gamba vermella amb pinyons i sàlvia
Gamba vermella, cremós de pinyons i sàlvia és un plat que el restaurant Divinum de Girona té a la seva carta des de fa un any i mig i que aquest dimarts ha estat guardonat amb el segon premi en el concurs internacional de cuina creativa amb gamba vermella de Dénia. "Estem molt contents perquè és un concurs amb molt de prestigi i a més al jurat hi havia cuiners de molta categoria, com Quique Dacosta, Fina Puigdevall i Mario Sandoval", deia Joan Morillo, copropietari i cap de sala del Divinum, poc després de saber la notícia.
L'equip del restaurant gironí al concurs el formaven un dels seus dos caps de cuina, Arnau Casadevall, i Iu Morillo, que van haver de preparar el plat al mercat municipal de Dénia, on se celebrava la final de la catorzena edició del certamen. Entre deu finalistes, el plat del Divinum, que té una estrella Michelin, va aconseguir el segon premi, només superat per la gamba vermella "al ajillo" del restarant Mirador de La Mancha, de Villarubia de los Ojos, a Ciudad Real. El tercer lloc va ser per al plat "Cartas del mar a la tierra" del restaurant Ver Aguas de Barcelona. El guanyador del certamen obté un premi econòmic de 3.000 euros, el segon, de 1.500, i el tercer, de 1.000; tots tres han rebut també una escultura obra de Toni Marí que representa precisament una gamba.
"És un gran plat, molt treballat, que vam elaborar, tastar i reelaborar abans de donar-lo per bo", explicava Joan Morillo sobre el procés creatiu amb els dos caps de cuina, Arnau Casadevall i Isidre Soler, i l'altra copropietària i cap de sala, Laura Tejero. "Hi presentem la gamba en tres elaboracions: confitada, en una infusió dels camps de la gamba, i en una sal feta amb les pells deshidratades. L'acompanyem amb una mena de menjar blanc elaborat amb pinyons enlloc d'avellanes i amb sàlvia, crema de pinyons, caviar cítric i flors".
A més de Dacosta, Sandoval i Puigdevall, al jurat del concurs, organitzat per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Marina Alta en col·laboració amb l'Ajuntament de Dénia, hi havia altres cuiners de restaurants amb estrelles Michelin (en sumaven un total d'onze), a més de periodistes gastronòmics com José Carlos Capel. I entre els finalistes, restaurants tan destacats com l'ABaC de Barcelona, amb tres estrelles Michelin, de diferents indrets d'Espanya.
Fina Puigdevall, com recollia Dénia.com, remarcava durant el concurs l'autenticitat del mercat de Dénia i destacava la gran afluència de veïns que s'havien bolcat amb el certamen. Segons la mateixa publicació, la cuinera olotina qualificava el nivell de la competició de "fabulós" i assenyalava que la decisió final havia estat una "qüestió d'equilibri" entre les propostes presentades.
