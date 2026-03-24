Quatre propostes de menjar per emportar per llepar-se’n els dits
En aquests establiments hi trobaràs cuina casolana, plats tradicionals i novetats gastronòmiques per resoldre qualsevol àpat
Quan falta temps, però no ganes de menjar bé, el menjar per emportar es converteix en el millor aliat. A les comarques gironines, l’oferta és cada vegada més àmplia i variada: des de rostisseries amb dècades de tradició fins a restaurants que apropen sabors d’arreu del món o nous projectes especialitzats en cuina casolana i arrossos. En aquests establiments hi trobaràs quatre propostes que comparteixen una mateixa filosofia: oferir plats saborosos, elaborats amb cura i pensats per gaudir-los on vulguis. Una ruta gastronòmica per descobrir establiments de referència i novetats que fan del menjar per emportar una opció pràctica, però també plena de qualitat i gust.
ROSTISSERIA L’AST D’EN PAULÍ
La rostisseria l'Ast d'en Paulí, situada a Ronda Sant Antoni Maria Claret, 7, 17002 Girona, és des de fa anys un punt de referència per a tots aquells que busquen menjar casolà, saborós i fet amb dedicació.
Aquest any és molt especial per a ells, ja que celebren 30 anys fent pollastres a l’ast, una tradició que han mantingut amb la mateixa passió i qualitat des del primer dia. Durant tres dècades han treballat perquè cada client s’emporti a casa un producte cuinat amb cura, amb ingredients seleccionats i amb aquell gust autèntic que recorda la cuina de sempre.
El pollastre a l’ast, cruixent per fora i tendre per dins, és el protagonista de la casa. Però la seva oferta no s’acaba aquí: també preparen una gran varietat de plats cuinats, ideals per a qui vol gaudir d’un bon àpat sense haver de cuinar i un menú diari supercomplet amb primer, segon i postres.
Cada dia elaboren receptes casolanes pensades per a tots els gustos, mantenint l’essència de la cuina tradicional i el tracte proper amb els clients.
Al llarg d’aquests 30 anys, moltes famílies han confiat en ells per als seus dinars de diumenge, celebracions o simplement per donar-se un bon caprici gastronòmic.
Continuen treballant amb la mateixa il·lusió de sempre, agraint la confiança de tots els que els han acompanyat durant aquest camí i dels qui encara els han de descobrir.
BRASERIA EL TEU LLOC
A Santa Coloma de Farners hi ha un espai que s’ha convertit en un punt de trobada imprescindible per als amants de la bona cuina: la Braseria El Teu Lloc. Un establiment que aposta per la proximitat, la qualitat i el bon tracte, i que cada dia treballa per oferir plats casolans elaborats amb dedicació i un toc personal que el caracteritza. La seva carta combina la tradició culinària amb propostes saboroses i actuals.
Hi destaquen les amanides fresques i completes, ideals per començar qualsevol àpat, així com unes croquetes casolanes que sorprenen per la seva textura cruixent per fora i cremosa per dins. Però si hi ha una especialitat que el defineix és, sens dubte, la seva carn a la brasa, feta al punt i amb aquell sabor autèntic que només s’aconsegueix cuidant la cocció i seleccionant un bon producte. Tot això s’acompanya d’un ambient acollidor i proper, que el converteix en un espai ideal tant per a dinars familiars com per a trobades amb amics o sopars informals; un lloc on el menjar es converteix en l’excusa perfecta per compartir bons moments.
A més, i per facilitar encara més que tothom pugui gaudir de la seva cuina, la Braseria El Teu Lloc també ofereix plats per emportar, mantenint la mateixa qualitat i sabor que a taula: una opció perfecta per disfrutar dels seus plats casolans a casa, a la feina o allà on sigui, sense renunciar al bon menjar. Amb una proposta gastronòmica feta amb passió i un servei atent, s’ha consolidat com una braseria de referència al municipi, on menjar bé és, sobretot, sentir-se bé. Una invitació oberta perquè tothom descobreixi els seus sabors i trobi, entre els seus plats, algun preferit. Apropeu-vos i descobriu una cuina que parla per si sola.
SHANG-HAI RESTAURANT: Sabors de la cuina xinesa a Figueres
El restaurant xinès Shang Haï és un clàssic entre els clàssics de les comarques gironines. Sobretot perquè es tracta del primer restaurant xinès que va obrir les portes fa 53 anys. El seu establiment de gastronomia xinesa, situat al Corriol de les Bruixes, 11, de Figueres, ofereix una proposta basada en receptes tradicionals amb els sabors genuïns del país asiàtic.
El Shang Haï aposta per una cuina elaborada amb productes de proximitat de les comarques gironines i ingredients típics d’Àsia. La carta és variada i inclou des d’entrants i sopes fins a plats de carn, peix i marisc de la llotja. Per exemple, es pot gaudir del tradicional arròs xinès, de preparacions com el porc agredolç o de l’ànec pequinès.
El restaurant també ofereix diferents menús ideals per a àpats en grup o celebracions familiars. L’espai ofereix un ambient acollidor i familiar, pensat per gaudir d’un àpat tranquil tant en parella com amb amics o família. A més, disposen de servei de menjar per emportar, una opció pràctica per degustar els plats a cada casa. En conjunt, és una proposta interessant per a qui vulgui descobrir o tornar a gaudir de la cuina xinesa a Figueres. El seu horari és de dilluns a diumenge en dos torns: de 13.00 h a 15.30 h i de 20.00 h a 22.30 h.
ROSTISSERIA HAPPY
A Rostisseria Happy es dediquen a elaborar menjar casolà per emportar, preparat diàriament amb ingredients de qualitat i amb l’objectiu d’oferir una cuina saborosa, variada i pràctica per al dia a dia.
De dilluns a divendres ofereixen un menú diari per 11,50 €, que inclou primer plat, segon plat i postres, tots ells a triar entre una àmplia varietat de plats que canvien cada dia. Això permet als clients gaudir sempre d’opcions diferents i equilibrades, pensades tant per a qui vol menjar bé a casa com per a qui necessita una solució ràpida i de qualitat.
Durant els caps de setmana i festius, un dels productes estrella són els pollastres a l’ast, elaborats amb una cocció lenta que els dona un sabor i una textura excepcionals.
A més, a Rostisseria Happy preparen paelles per encàrrec, ideals per a celebracions familiars, trobades amb amics o qualsevol ocasió especial.
També ofereixen servei de càtering, adaptant-se a les necessitats de cada esdeveniment, ja sigui per a reunions, celebracions o actes especials.
Com a nova incorporació, han posat en marxa el servei de menús diaris per a empreses, pensat perquè els equips de treball puguin gaudir d’un àpat complet, variat i de qualitat durant la seva jornada laboral.
A Rostisseria Happy treballen cada dia per oferir cuina casolana, variada i pensada per emportar, amb el compromís de mantenir la qualitat i el bon servei que els caracteritza.
LA VALENCIANA
La Valenciana és la nova arrosseria de menjar per emportar a Girona. Si t’agrada l’arròs de veritat, cuinat amb temps, sabor i tradició, ara tens una nova parada imprescindible a Girona. L'arrosseria neix amb una idea molt clara: portar el millor de la cuina valenciana directament a casa.
Cuinen cada plat amb ingredients frescs i de qualitat, respectant les receptes tradicionals i el gust autèntic dels arrossos de sempre. El seu objectiu és que cada cullerada et transporti al sabor del Mediterrani.
Entre setmana ofereixen un menú variat i equilibrat, pensat per a aquells que volen menjar bé cada dia sense haver de cuinar. Plats casolans, saborosos i preparats amb cura, ideals per emportar i gaudir on vulguis. També racions que no et pots perdre.
I quan arriba el cap de setmana... arriba el moment de l’arròs! Preparen paelles per emportar de tot tipus, inspirades en la tradició valenciana: paella valenciana, arròs del senyoret, arròs negre, arròs de marisc i moltes altres especialitats que faran les delícies de qualsevol amant de l’arròs.
Ja sigui per a un dinar familiar, una trobada amb amics o simplement per donar-te un bon homenatge, ells posen l’arròs i tu només t’has de preocupar de gaudir-lo.
