Anxoves de l'Escala per farcir olives La Española
La històrica conservera gironina s'alia amb l'empresa d'Alcoi per posar al mercat una versió "premium" de les olives farcides d'anxova
Olives de calibre superior a l'habitual farcides amb anxoves de l'Escala. Aquest és el resultat de la col·laboració entre la històrica conservera gironina Anxoves de l'Escala, s.a. i l'empresa alacantina La Española, que lidera el mercat espanyol d'olives de taula. El nou producte, una versió "premium" de les olives farcides d'anxoves, s'acaba de presentar i ja es pot trobar als establiments comercials.
"És una estupenda notícia que els amants de les anxoves més apreciades a Catalunya puguin ara gaudir-les també en el farcit de les olives que fa 85 anys que, com nosaltres, conquereixen les llars; és un orgull per a totes dues marques llançar un producte de qualitat superior”, ha declarat Enric Fanlo, director general d’Anxoves de l’Escala sobre el nou producte. En aquest sentit, en un comunicat fet públic per l'empresa alacantina, s'hi apunta que "aquesta innovació de La Española arriba al consumidor unint tradició i qualitat. Ambdues marques, referents en els seus respectius segments des de fa dècades, ofereixen ara conjuntament els millors sabors del mar i de la terra, donant com a resultat un producte únic que estableix un nou estàndard per a les olives de taula gourmet".
Anxoves de l'Escala, s.a, amb seu a l'Escala, va néixer l'any 1940 i es dedica a la salaó del peix i a l'elaboració de conserves de qualitat, sobretot d'anxoves però també d'altres productes com tonyina i sardines. La Española, per la seva banda, és una empresa familiar fundada a Alcoi 1941, especialitzada en una gran varietat d’olives de qualitat, entre les quals destaquen les seves olives farcides, que combinen "la millor oliva d’Andalusia amb la millor anxova", segons l'empresa, que té fàbriques a Alcoi i a Sevilla.
Sergio Alberola, director general de La Española, explica sobre la col·laboració amb Anxoves de l'Escala que "estem encantats de continuar innovant i enriquint les propostes per a l’aperitiu, i aquest llançament suposa l’oportunitat de portar al mercat una proposta diferencial. Aquesta unió, a més, fomenta les sinergies entre dues companyies històriques molt reconegudes pels consumidors, que han mantingut la tradició artesana i s’enorgulleixen del seu esperit mediterrani".
En el comunicat en el qual explica el nou projecte, l'empresa d'Alcoi recorda que, cada any, La Española "continua apostant pel llançament d’innovacions que impulsin i reforcin el mercat de l’aperitiu, del qual l’oliva és un component essencial. Més enllà del seu sabor, la seva riquesa en antioxidants, fibra i àcids grassos saludables la converteix en una excel·lent opció". En aquesta línia, remarquen altres productes que la companyia ha presentat en els darrers mesos, com ara les olives farcides de gilda, la línia Sabores de la Alhambra, amb espècies, i Olimole, un guacamole d’olives que recentment ha arribat a les grans superfícies. En tot cas, l'especialitat de La Española continuen essent les olives de taula, tant mançanenques i negres com farcides, sobretot d'anxoves.
