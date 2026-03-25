Cinc restaurants on menjar bones hamburgueses a la província de Girona
Aquests locals combinen sabor, identitat i una manera molt personal d’entendre el clàssic americà
Les hamburgueses fa temps que han deixat de ser un simple àpat ràpid per convertir-se en una proposta gastronòmica amb identitat pròpia. A les comarques gironines, l’oferta no ha parat de créixer en els últims anys, amb locals que aposten per producte de qualitat, receptes creatives i estils que van des de les smash burgers fins a les versions més contundents i artesanes. Aquests són alguns dels establiments que s’han fet un lloc entre els amants de les burgers gràcies a una combinació de sabor, personalitat i una manera molt particular d’entendre aquest clàssic contemporani.
SMASHBROS (Lloret de Mar)
Smash Bros és una hamburgueseria innovadora, moderna i amb un ambient viu i informal, ubicada al cor de Lloret de Mar. Va ser creada l'abril del 2024 per dos germans apassionats pel món de les hamburgueses.
Diuen amb orgull que a casa seva hi trobaràs les millors smash burgers de tota la Costa Brava, amb productes prèmium com una carn de txuletón madurat 45 dies, un pa d'elaboració artesanal i patates naturals tallades diàriament.
Cada mes dissenyen una nova burger del mes: una proposta creativa i exclusiva inspirada en diferents gastronomies d’arreu del món. Els agrada jugar amb sabors i influències diverses, des de la cuina americana —amb elaboracions com el pulled pork a baixa temperatura— fins a la finor de la cuina francesa amb ingredients com el foie gras, sense oblidar la cuina catalana i els seus productes de proximitat, com els ceps.
FOCKVIU (Girona)
En una ciutat amb una oferta gastronòmica cada vegada més diversa, trobar propostes amb identitat pròpia no sempre és fàcil. Fock Viu s’ha consolidat com una de les hamburgueseries de referència a Girona gràcies a una combinació encertada de producte, creativitat i actitud.
La seva proposta gira al voltant d’hamburgueses elaborades amb carn de qualitat, treballada a la brasa i presentada amb receptes que van més enllà dels clàssics. Des d'opcions més senzilles fins a combinacions més elaborades, cada proposta manté un equilibri entre sabor, textura i personalitat.
La carta es completa amb una selecció d’entrants pensats per compartir, com els nachos amb pulled pork, els fingers de pollastre o els tequeños, així com una oferta de postres que manté el nivell, amb especial menció als seus cheesecakes.
Més enllà de la proposta gastronòmica, Fock Viu destaca també per un ambient desenfadat, però cuidat, amb una estètica moderna i una atmosfera dinàmica que el converteixen en un espai ideal tant per a àpats informals com per a trobades amb amics.
La seva ubicació, en una zona cèntrica de la ciutat, el fa especialment accessible i atractiu tant per al públic local com per als visitants.
Per tot plegat, Fock Viu és una parada més que recomanable per a qualsevol amant de les hamburgueses que visiti Girona. Una proposta amb caràcter propi que confirma que, sovint, la senzillesa ben executada és la millor fórmula.
BIGJOE (Quart)
Al Far West hi ha dues coses que es respecten: la llei del sheriff… i una bona hamburguesa.
Al seu saloon, el sheriff Joe dona la benvinguda a tots els forasters que arriben amb gana d’aventura. Aquí no només es ve a menjar: s’entra en un petit poble del Far West on l’ambient, l’humor i el bon menjar formen part de l’espectacle.
Les hamburgueses neixen d’una idea senzilla: producte de qualitat, carn sucosa i combinacions que fan que cada mos tingui personalitat. Pa torrat, ingredients ben triats i receptes que han anat perfeccionant amb els anys per aconseguir burgers que realment es recorden.
Però en aquest territori no tot acaba amb l’hamburguesa. Quan sembla que el duel de sabors ha acabat, apareix un altre protagonista inesperat: els famosos cheesecakes de la Mey, que ja s’han guanyat la seva pròpia legió de fans.
Perquè en aquest poble manen dos… el sheriff… i la Mey!
KRUSKAT (Girona)
Kruskat és una hamburgueseria on la qualitat és la màxima prioritat, seleccionant acuradament cada ingredient per oferir una experiència única. Treballen amb productes frescos i elaboracions pròpies cada dia, cosa que els permet garantir una carta basada en una àmplia varietat de productes artesanals fets amb dedicació i passió. Ofereixen hamburgueses de carn de vedella sucosa i saborosa, així com opcions de pollastre tendre i gustós, i carn Angus per als paladars més exigents. També disposen de delicioses alternatives vegetarianes i opcions veganes pensades per adaptar-se a tots els gustos.
Les hamburgueses es poden gaudir en diferents mides, des de 130 grams per a un caprici lleuger fins a 500 grams per als més amants de la carn. A més, els clients poden escollir entre les opcions de carta acuradament dissenyades o crear la seva pròpia hamburguesa totalment personalitzada. Complementen la seva oferta amb autèntics productes americans elaborats per nosaltres mateixos, com pastrami, brisket, pulled pork i costelles (ribs) cuinades a baixa temperatura.
Finalment, aposten per una restauració inclusiva, oferint una gran varietat d’opcions sense gluten a tota la carta, pensant en tothom sense renunciar mai al sabor ni a la qualitat.
KSO BURGER (Sant Feliu de Guíxols i S’agaró)
KSO BURGER és un projecte gastronòmic que neix de la passió pel que fan. És una hamburgueseria de smash burgers amb una manera d’entendre la cuina basada en el compromís, l’exigència i la millora constant. No es conformen, evolucionen, ajusten i cuiden cada detall per oferir sempre la millor versió.
Tenen dos locals a Sant Feliu de Guíxols i a S’Agaró, i presència durant l’estiu a La Santa Market.
Treballen amb una mentalitat artesanal, respectant el producte i els processos. Busquen equilibri, sabor i coherència en cada elaboració.
Un dels grans diferencials és el pa, que elaboren diàriament al seu propi obrador. Treballen la massa amb precisió, controlen la fermentació i ajusten cada cocció per aconseguir un pa lleuger però amb estructura, pensat per integrar tots els ingredients i elevar el conjunt.
La seva proposta s’adapta a tothom, des dels qui busquen sabors més clàssics fins als qui volen anar un pas més enllà amb opcions més completes i contundents. Sempre amb un objectiu clar: que cada mossegada estigui a l’altura.
A més de les hamburgueses, també ofereixen tapes, patates i cheesecakes casolans, mantenint la mateixa exigència en cada elaboració.
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova