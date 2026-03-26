Esmorzar de forquilla de Camprodon en l'última jornada d'Alimentaria
Josep Lluís Pérez, del restaurant La Vall, ha cuinat mandonguilles amb calamars
Josep Lluís Pérez, del restaurant La Vall de Camprodon, ha tancat aquest dijous al matí el cicle d'esmorzars de forquilla que s'han fet durant les quatre jornades de la fira Alimentaria. Pérez ha cuinat mandonguilles amb calamars, amb oli verge extra de la DOP Empordà i sofregit de ceba de Figueres, un plat que s'ha servit als assistents a l'acte maridat amb vi de la DO Empordà.
La proposta del restaurant La Vall de Camprodon tancava el cicle de "showcookings" programat per la a Lliga del Porc i la Forquilla, amb el títol Tradició i Autenticitat, a proposta de Prodeca al Catalunya Hub que la Generalitat ha organitzat a Alimentaria amb la coordinació de l’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT). Aquesta activitat, presentada pel director de la Lliga, Rafa Gimena, ha portat fins a Alimentaria cada matí el finalista de cada província d’aquesta competició, que va celebrar la seva primera edició el 2025 impulsada pel Grup de Sanejament Porcí Lleida en el marc de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.
En aquest cicle, i a més de les mandonguilles amb calamars de Josep Lluís Pérez, finalista de la Lliga per Girona, s'hi han pogut tastar les mandonguilles de vedella amb gambes, calçots confitats i allioli suau de peres de Juli Alcoriza, del restaurant L’Andreuenc de Sant Andreu, que va ser finalista per Barcelona i va guanyar la primera edició de la Lliga; el morro amb cigrons, xoriç picant, trompetes de la mort i ingredients de temporada d'Elena Morató, cuinera del Bar Cooperativa Elena i finalista per Tarragona; i el lingot de galta amb vi DO Costers del Segre i xocolata a la pedra d’Agramunt, crema de formatge de l'Alt Urgell DOP i pera de Lleida DOP de Gal·la Pipo, cuinera de Ca Lagneta de Cervera i finalista per Lleida de la Lliga del Porc i la Forquilla, que d'altra banda ja està preparant la seva segona edició per a aquest any.
