Nova obertura gastronòmica a Lloret de Mar: restaurant i sidreria Patxoca

El local, ubicat al parc d'aventures Omnopark, s'ha inaugurat aquesta Setmana Santa i ofereix dos menús protagonitzats pel catxopo i el txuletó

Un txuletó de Patxoca, el nou restaurant i sidreria de Lloret de Mar.

Un txuletó de Patxoca, el nou restaurant i sidreria de Lloret de Mar. / Patxoca

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

El millor de la cuina catalana i del nord d'Espanya es pot trobar en un nou establiment a Lloret de Mar: el restaurant sidreria Patxoca. La família Palacín, originària del municipi i dedicada des de fa dècades a l'hostaleria, enceta un nou repte professional amb la fundació d'aquest espai gastronòmic, que ha obert al parc d'aventures Omnopark de Lloret de Mar.

Patxoca disposa d'una sala de sidra de txot -és a dir, autoservei de sidra- i ofereix dos menús protagonitzats pel catxopo i el txuletó. Alhora, la carta també estarà formada per plats a compartir -com taula de formatges de proximitat, diferents tipus d'amanides, croquetes i canelons-, a més d'entrepans i coques, ous en diferents formes i combinacions, plats principals -carns com galta de porc, botifarra, costelles de xai- amb les seves respectives guarnicions i postres.

Catxopo del nou restaurant i sidreria PATXOCA.

Catxopo del nou restaurant i sidreria Patxoca. / Patxoca

A més a més, els caps de setmana es podrà gaudir d'esmorzars de forquilla i, dissabtes a la nit, de música en directe. Per acabar d'arrodonir l'experiència, l'establiment ofereix paquets que combinaran menús i activitats que es poden trobar a l'Omnopark.

Notícies relacionades

Un dels entrepans elaborat a PATXOCA.

Un dels entrepans elaborats a Patxoca. / Patxoca

"Creiem en el bon jalar, en la sidra de veritat i en el txot a peu dret i en mà", expressen els propietaris del nou restaurant-sidreria, tot afegint que tenen previsió d'obrir "cada dia de la setmana durant temporada alta" i de "mantenir-se actius tot l'any" amb l'objectiu d'acabar esdevenint un referent.

