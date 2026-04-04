Volver: un santuari de les empanades argentines a Girona
L’establiment situat al Barri Vell és un recorregut per la geografia sentimental de Franco Annocaro, un periodista esportiu de Buenos Aires fan dels Boca Juniors i de Carlos Gardel que va aterrar a Girona després de treballar a Disneyland París
Franco Annocaro (que des que va aterrar a Catalunya es fa dir Frank o Franky perquè «a la gent li generava massa rebuig») és un apassionat dels Boca Juniors i de Carlos Gardel que, des que té memòria, s’escolava a la cuina de la nonna Júlia -de descendència italiana- per veure-la preparar uns nyoquis que, per molt que s’hi esforcés, no aconseguiria oblidar. Molts anys després (el pes de la nostàlgia li faria dir que masses), encara recorda l’aroma que embriagava el seu olfacte inquiet i encara inexpert quan la seva àvia, amb la gràcia de qui ho havia fet tota la vida, submergia aquelles delicades boles de patata, farina i ou en aigua bullint, després de preparar una salsa de tomàquet que encara ara li eriça la pell i els records.
Ha canviat de vida i de país – va abandonar Buenos Aires i es va instal·lar a Girona «perquè la meva mare va recordar que hi vivia una noia del poble», després de treballar carregant maletes en l’hotel més icònic de Disneyland París i preparar esmorzars en un hotel de Barberà del Vallès- però d’aquell nen en queden dues coses intactes: la passió per l’esport i pels fogons. Tot i que la vida el va portar a estudiar periodisme esportiu -va arribar a fer de comentarista en una emissora local i també enviava cròniques de partits de futbol per telèfon a la redacció d’un diari-, l’atzar li va fer una altra jugada. I l’any 2005, quan va aterrar a Girona «amb una maleta i tots els estalvis a la butxaca», poc s’imaginava que vuit anys després les empanades argentines -«el nostre símbol d’identitat»- es convertirien en el seu modus vivendi, a partir d’on va començar a difondre la seva gastronomia en format take away («la que havíem fet tota la vida a casa») des d’un petit local ubicat al número 13 del carrer de la Cort Reial de Girona.
Abans d’arribar aquí, però, havia tocat totes les tecles: «Vaig començar venent roba i calçat esportiu, després vaig treballar a l’aeroport de Girona fent check-ins per Ryanair, vaig treballar en una empresa muntant mobles i també vaig tenir un restaurant de pasta i pizza a l’Espai Gironès», recorda.
Al principi va posar tota la carn a la graella. I amb la por de qui sap que s’ho juga tot («fins i tot la Cambra de Comerç em va dir que el meu projecte no era viable»), va convertir els seus orígens en plats, preparant des d’empanades argentines a asados, passant per pizzes i per què no, quiches i entrepans. Però les empanades, que fins aleshores venia a través de Facebook i repartia ell mateix per Girona, van ser la fórmula per connectar amb la gent. La carn que li sobrava d’aquella «rostisseria improvisada» la utilitzava per fer el farcit de les empanades, que tornava a col·locar a l’aparador gairebé tan ràpid com volaven. Poc a poc, aquell espai -que havia estat una carnisseria abandonada i que quan va llogar no tenia ni llum- va començar a agafar forma, en una zona que, lluny de la vida que llueix ara, sobrevivia entre obres, pols i camions.
Ara, entrar a Volver és un recorregut per la geografia sentimental de Franco Annocaro. A les parets hi conviuen Carlos Gardel -el pare del tango-, Maradona, Messi, samarretes dels Boca Juniors, referències al tango, al mate, llibres de gastronomia argentina i, també símbols de la ciutat que l’ha acollit: bufandes de la Penya Immortal i una samarreta del Girona (dedicada per Bono), així com també un cromo de l’uruguaià Cristhian Stuani. El nom del local tampoc és accidental: «És per la cançó de Gardel, que sempre sonava a casa, i alhora un homenatge al projecte fallit de la meva germana, que volia obrir un local d’empanades argentines a París que es digués Volver i al final no va poder ser; i també perquè, per a una família d’emigrants, tornar és una idea que no desapareix mai del tot».
Aquesta dimensió més íntima també es trasllada a la carta. I és que la proposta gastronòmica és gairebé una autobiografia comestible. Hi ha empanades que narren els seus records d’infantesa, com la de vedella -l’estrella de la casa- que preparava el seu pare fil per randa: «És l’empanada que em transporta a casa; porta ceba i pebrot sofregits, carn picada de vedella, olives, ou dur picat i aquella dosi perfecta de comí, ají molt i pebre vermell que perfuma sense emmascarar». La de tonyina -amb ou dur i olives negres- també la fa en homenatge al seu pare, que al principi viatjava a Girona des de França per arremangar-se a la cuina i ajudar-lo a preparar-les, un ritual que havien compartit tota la vida (el seu pare també feia empanades a casa seva, les posava en safates, agafava el metro i les venia al Consolat Argentí i al Casal Argentí de París). La de ceba sofregida, orenga i ají molt és la de la seva àvia, on reconeix que «m’he pres la llicència d’afegir-hi formatge, que sé que no li faria res». També hi ha la que un client li va aconsellar que bategés amb el nom de breakfast (esmorzar), que porta bacó i ou, i que rememora el seu pas pels hotels.
Aquest és, probablement, un dels grans encerts de Volver: rere cada empanada hi ha un relat, una història que ens recorda que estem fets, en gran part, de les persones que ens han portat fins aquí. Les empanades, però, no viuen només de la nostàlgia, sinó de l’estima que cada dia els dona, des del farcit (que prepara cada dia) al repulgue, el plec que tanca la peça i n’identifica el contingut, fet amb la precisió que només dona la pràctica. En va aprendre observant, primer a casa, després traient el cap per algunes rostisseries argentines i, finalment, repetint el gest durant anys fins a convertir-lo en un llenguatge propi. Ara, aquell nen que estudiava al mil·límetre el gir de canell del seu pare i la seva àvia, elabora (gairebé amb els ulls tancats) unes 300 empanades al dia.
Amb el temps, aquella desena d’empanades que el van veure aixecar la persiana s’han convertit en una oferta de més de 30 varietats diferents. A les receptes canòniques argentines s’hi han afegit picades d’ullet locals, pensades per dialogar amb el paladar autòcton però sense perdre la identitat. En fa d’escalivada, de sobrassada, de botifarra amb bolets i també d’espinacs amb mató, una versió catalana de l’inevitable tàndem d’espinacs i ricotta, tan marcat per la seva herència italiana. És en aquesta fina línia entre fidelitat i adaptació on Volver troba la seva personalitat gastronòmica: no renuncia als orígens, però tampoc viu d’esquenes al territori al que ara anomena casa.
Potser per això el públic és tan transversal. Hi entren gironins encuriosits, argentins que busquen tornar a casa amb una mossegada i llatinoamericans que hi reconeixen un símbol compartit. I és que, per a ell, fer i menjar empanades és «una festa perquè, a l’Argentina, reuneix al voltant d’una mateixa taula a les persones que més estimes».
La seva empremta, però, va més enllà de les dimensions del local, que va haver d’acotar perquè «l’estructura està més controlada i suposa menys risc i menys despeses que tenir un restaurant convencional». Volver s’ha fet un lloc al paladar dels gironins, però també d’algunes institucions de la ciutat. I és que durant dues temporades, el Girona FC li encarregava una seixantena d’empanades perquè els jugadors poguessin fer un «recovery» després dels partits, sobretot de pollastre i vedella, per la seva «vessant més proteica». També hi han passat jugadores i jugadors del Bàsquet Girona i rostres coneguts argentins, com presentadors i actors, atrets per la singularitat del seu temple que, a banda d’empanades, també serveix alfajores, vins argentins, dulce de leche, herbes per al mate i ximixurri. No ha oblidat la seva vocació periodística, pel que reconeix que «m’agrada fer moltes preguntes»: «Soc molt curiós, quan entra un client nou acostumo a fer-li una entrevista des de darrere del taulell», confessa.
Ara, el futur li planteja un nou repte. «No m’han renovat el contracte de lloguer i estic buscant un altre local, segurament a la zona de l’Eixample», explica. Amb tot, el seu llegat deixa clar que Volver no és només una cançó, un negoci o una declaració melancòlica d’argentinitat. És també la promesa que fa tota proposta gastronòmica quan és autèntica i honesta: la de voler-hi tornar. Franky Annocaro ha aixecat a Girona un petit santuari que, lluny de buscar el like, vol demostrar que mai és massa tard per tornar a somiar.
