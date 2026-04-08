Anxoves Cap de Creus, un projecte arrelat a Llançà que porta el sabor del mar als paladars europeus
La Peixateria Semprecalma reivindica l’ofici de la salaó artesanal i situa les seves elaboracions a cartes de restaurants a París i Itàlia, combinant tradició, qualitat i proximitat
El projecte ha estat un dels vint guanyadors del programa Terra d’Oportunitats de CaixaBank i ha rebut la Menció Impacte al Territori
Sònia Fuentes
No és habitual que una petita peixateria de poble arribi a una final estatal d’emprenedoria. Encara menys que ho faci defensant un ofici tan antic com la salaó d’anxoves. Però a Llançà, dins un local de només trenta metres quadrats, la Peixateria Semprecalma, situada al Port, ha aconseguit convertir una aposta personal en un projecte reconegut arreu.
Sota la marca Anxoves Cap de Creus, el projecte liderat per Raquel Carrera ha transformat un negoci de proximitat en una iniciativa que reivindica la cultura marinera, la tradició saladora i el valor del producte artesanal de la Costa Brava.
Dinanitzar el comerç local
El projecte ha estat un dels vint guanyadors del programa Terra d’Oportunitats de CaixaBank, a través del GALP Costa Brava. A més d’arribar a la final estatal, ha rebut la Menció Impacte al Territori, que reconeix la capacitat d’una iniciativa per dinamitzar la comarca, posar en valor la tradició local i generar ocupació.
"És un reconeixement a tot el que fem per mantenir viu l’ofici i per oferir un producte amb arrels profundes al nostre poble i, no menys important, per dinamitzar el comerç local", assegura Carrera.
Tradició heretada
El negoci va obrir el 2017 amb una idea clara: vendre peix, però també explicar-lo. Amb el temps, el projecte va recuperar la salaó tradicional d’anxoves, un procés lent que exigeix temps, precisió i paciència. Les elaboren amb sal, seguint tècniques artesanals heretades de generacions anteriors, i posteriorment les preparen en diferents formats llestos per consumir.
El projecte Anxoves Cap de Creus ha superat ràpidament l’àmbit local. Des de fa uns anys, les seves elaboracions formen part de la carta de tres restaurants a París, on diversos xefs han apostat per incorporar-les com a producte gastronòmic d’alta qualitat. Recentment, també han arribat a un parell de restaurants d’Itàlia, ampliant així la presència internacional d’un projecte nascut en una peixateria de poble.
Aquest salt exterior no respon a una estratègia industrial, sinó a una filosofia clara: créixer sense perdre l’essència artesanal ni el vincle amb el territori, assegura Carrera.
Degustacions a peu de carrer
El local també va fer un pas endavant amb el servei de degustacions a peu de carrer de les seves elaboracions de producte fresc que de fet s’ha convertit en un element clau. No només venen producte: creen experiència. "Volíem apropar el producte a la clientela i explicar tota la feina que hi ha al darrere", explica Carrera. Actualment, l’equip oscil·la entre quatre i sis persones segons la temporada, treballant en un espai reduït que s’ha convertit en part de la seva identitat.
Terra d'Oportunitats
Participar en Terra d’Oportunitats ha estat molt més que rebre un reconeixement, assegura. De 2.582 projectes d’arreu de l’Estat que van optar al programa, només 188 van accedir a la fase de formació i finalment 20 iniciatives van arribar a la final nacional. Anxoves Cap de Creus era una d’elles. El programa no era només un premi. Durant gairebé mig any, els participants van passar per un procés intens de formació online amb especialistes de Rural Talent sobre xarxes socials, eines digitals, gestió administrativa, estratègia empresarial o màrqueting. "Va ser molt intens, però tot el que hem après ho estem aplicant en el dia a dia", explica Carrera.
El passat 17 de març l’entitat financera va celebrar a la Casa del Lector de Madrid la fira d’emprenedors amb les presentacions finals i l’entrega de reconeixements i tres mencions especials. "Tots els projectes eren espectaculars. No m’ho creia gens", recorda. El jurat valorava precisament allò que ella havia explicat: la capacitat d’un petit negoci local per generar activitat econòmica, mantenir l’ofici i fixar població al territori.
A la Peixateria Semprecalma, cada pas es fa de forma artesanal. Recentment, han renovat les etiquetes i el packaging del producte amb el suport de la dissenyadora Paula Gal·lí, reforçant la imatge professional i atractiva del negoci sense perdre’n l’essència artesanal. El premi ha significat accelerar canvis. Ara també treballen per digitalitzar la traçabilitat del producte, actualment gestionada manualment; ampliar l’espai d’elaboració per guanyar eficiència, i obrir canals de distribució gourmet sense renunciar al caràcter artesanal. "No volem competir en volum ni en preu, sinó en qualitat i valor afegit", defensa Carrera.
Reinventar el sector
La història de Semprecalma comença amb un canvi de vida. Raquel Carrera és tècnica industrial de formació. Durant anys va treballar fora del poble, amb una trajectòria professional estable, fins que les circumstàncies vitals van canviar-ho tot: volia viure i treballar a Llançà. Aquella decisió coincidia amb un altre punt d’inflexió familiar. El seu marit, Jordi Granollers, pescador de cinquena generació, deixava de sortir a la mar després de tota una vida vinculada a l’ofici.
En lloc d’abandonar el sector, van optar per reinventar-lo. Ell aportava el coneixement profund del mar i del producte. Ella, la visió organitzativa, la capacitat d’innovar i les ganes de construir un projecte propi. "El client ha de saber que el producte que venem fa quatre hores es trobava al mar; és un privilegi que només tenim als pobles de mar com Llançà", declara.
Semprecalma representa una nova manera d’entendre l’emprenedoria local: negocis petits, arrelats al territori, però amb visió professional i capacitat d’adaptació. El reconeixement de Terra d’Oportunitats ha reforçat aquesta idea.
Per a Raquel Carrera, el més valuós no és tant el premi econòmic com el procés viscut: la formació, l’acompanyament i la confiança rebuda. "Estem molt agraïts perquè ens ha donat energia per continuar lluitant des de la nostra terra. És molt encoratjador veure que allò que fas en un poble petit també té valor en un moment en què cal esforçar-se per revitalitzar el comerç i el sector", conclou Carrera.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï