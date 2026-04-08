Bacallà, fideus i cim i tomba: tres campanyes per reivindicar la cuina de Tossa de Mar
Un total de 17 restaurants participen en un cicle gastronòmic que vol posar en valor el producte local i la tradició culinària tossenca al llarg de tot el 2026
Disset restaurants de Tossa de Mar participaran en les Jornades Gastronòmiques de la Cuina Tradicional Tossenca. El cicle, organitzat per l’Associació de la Cuina Tradicional Tossenca amb el suport de l’Ajuntament, es desplegarà al llarg de l’any amb tres campanyes que volen reivindicar el producte de proximitat i el patrimoni culinari local.
Les propostes programades són “La Cuina del Bacallà”, “Mil i una maneres de fer els fideus” i “La Cuina del Cim i Tomba”, tres cites que combinen tradició i creativitat i que busquen reforçar la identitat gastronòmica tossenca. La presentació del cicle s’ha fet enguany a la Vila Vella emmurallada, un escenari emblemàtic per donar visibilitat a una iniciativa que també es planteja com una aposta de promoció econòmica i turística fora de la temporada alta.
La primera campanya, “La Cuina del Bacallà”, se celebra del 7 d’abril al 3 de maig i tindrà aquest producte com a gran protagonista de les cartes dels establiments participants. Es tracta d’un ingredient estretament vinculat al mar i també a la Quaresma i la Setmana Santa.
La segona proposta arribarà de l’1 al 28 de juny sota el títol “Mil i una manera de fer els fideus a Tossa de Mar”. La jornada estarà dedicada a un ingredient molt arrelat a la cuina marinera i inclourà receptes que aniran de les més tradicionals a les més innovadores, amb combinacions de mar i muntanya.
Cim i Tomba
El cicle es tancarà de l’1 de setembre al 4 d’octubre amb “La Cuina del Cim i Tomba”, la proposta més emblemàtica del municipi. Aquesta campanya girarà entorn del plat més identificatiu de Tossa, hereu directe de la tradició dels pescadors i elaborat amb productes de proximitat com el peix fresc, el fumet casolà i les verdures locals.
Amb el pas del temps, la recepta del cim i tomba ha evolucionat, especialment amb la seva incorporació a les cartes dels restaurants, on cada cuiner en fa la seva pròpia interpretació. Tot i això, el plat manté una base reconeixible, amb ingredients com les patates, la bastina —o bé rap o turbot—, all, ceba, tomata, oli d’oliva, sal, farigola i peix de roca.
L’organització destaca que aquestes jornades són fruit de la col·laboració pública i privada entre l’Ajuntament i els restauradors associats, i remarca que l’objectiu és preservar una cuina que s’ha convertit en un símbol gastronòmic i cultural del municipi. A més, les campanyes volen contribuir a mantenir viva l’activitat local més enllà dels mesos d’estiu.
Els disset restaurants que participen en aquesta edició són Bahia, Can Carlus, Can Gol, Can Simon, Marina, Sa Muralla, Can Pini, El Petit, Capri, Castell Vell, Mestre d’Aixa, Tursia, Minerva, Sa Barca, Víctor, Victòria i La Masia.
La iniciativa arriba, a més, en un moment de bona valoració de l’oferta gastronòmica local. Segons el Monitor de Reputació Online Turística (iRON®), elaborat a partir de més de 135.000 opinions publicades entre 2023 i 2025, els restaurants de Tossa obtenen una puntuació mitjana de 8,78 sobre 10, en un context en què la destinació assoleix una valoració global de 8,6 punts.
Investigació, promoció i difusió del patrimoni
Des de l’Associació de la Cuina Tradicional Tossenca subratllen que la seva tasca va més enllà de l’organització d’aquestes campanyes. L’entitat treballa en la investigació, promoció i difusió del patrimoni gastronòmic local amb la voluntat de preservar les receptes de sempre i transmetre-les a les noves generacions. El 2025, aquesta feina va ser reconeguda amb el premi Cambra per a la Preservació del Patrimoni Gastronòmic Local, atorgat per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
