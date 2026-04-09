El vermut, protagonista a Palamós: els millors de Catalunya, música, comerç i gastronomia
La campanya arrenca dissabte amb una mostra al passeig del Mar i reunirà 30 establiments, 31 concerts i el comerç obert fins al 31 de maig
Palamós donarà aquest dissabte 11 d’abril el tret de sortida a una nova edició de la campanya “A la primavera vine a fer el vermut a Palamós”, una proposta gastronòmica, comercial i turística que enguany comptarà amb la participació de 30 tavernes, bars i restaurants del municipi. La iniciativa s’allargarà fins al 31 de maig i convertirà durant els caps de setmana de primavera el vermut en un dels grans protagonistes de la vida al carrer.
La campanya començarà amb la “Mostra dels millors vermuts de Catalunya”, que tindrà lloc al passeig del Mar, davant l’escenari fix, entre les 11 i les 17 hores. Els assistents hi podran degustar una àmplia varietat de vermuts elaborats arreu del país, en una jornada que també inclourà, a les 12.30 hores, el tast guiat “Reus, capital del vermut”, dedicat a algunes de les marques més representatives d’aquesta ciutat. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través del portal de Vadevi. La programació inaugural es completarà a les 13 hores amb l’actuació del DJ Picantillo Nick.
Més enllà d’aquesta jornada d’obertura, la campanya permetrà gaudir durant abril i maig d’un “pack vermut” a preus populars, format per un tast d’aquesta beguda acompanyat d’una tapa, en la trentena d’establiments adherits. L’objectiu és reforçar l’activitat turística i comercial del municipi en una època especialment favorable per passejar pels carrers de la vila, aprofitant també l’obertura del comerç local els diumenges.
La proposta està organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració de Fecotur, i s’emmarca dins la marca “Palamós, la botiga vora el mar”.
Concerts al carrer
La iniciativa es completarà amb una intensa programació musical que portarà 31 concerts en viu a places i espais comercials del municipi, com La Planassa, la plaça Murada, la plaça dels Arbres, la plaça de Catalunya i el passeig del Mar. Les actuacions, a càrrec de duets, trios, DJs i formacions diverses, tindran lloc en horari de migdia i tarda per animar els carrers i les terrasses.
El primer concert programat serà el de De Rumber’s, aquest diumenge 12 d’abril a les 12 hores a la plaça Murada. Al llarg de les setmanes següents també hi actuaran artistes i grups com Rebobina2, Marco Pantanetti, Roger Saxo, Mambo Combo, Pop Fiction, Litus, Les Paquites, Canela N’Drama, Eterna Movida o Agustiko, entre d’altres.
Trenta establiments participants
Els trenta establiments participants en aquesta edició són Altamar, Bar La Plaça, Bell Port, Divins, Eat Alia, El Campanar Petit, El Castellet, El Gust, El Mirador, El Pirata, El Txiringuito de Can Blau, Groc Cafè, Hostal La Fosca, Hotel Marina, Hotel Trias, L’Olivera, L’Encís, L’Onada Xiringuito, La Barberia, La Menta, La Nova Tramuntana, La Parrilla, Lincoln, Mala Uva, Melody Café, Mònica, Olivia, Tel·lúric, Vostra Llar i Xarel·lo.
Amb aquesta campanya, Palamós vol consolidar una fórmula que combina gastronomia, música, comerç i passeig a l’aire lliure, convertint el vermut en una experiència de promoció local i dinamització del municipi durant tota la primavera.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord