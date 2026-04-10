La Farinera, un restaurant amb esperit jove en un edifici emblemàtic de Girona
L'establiment combina cuina catalana de mercat, producte de proximitat i tracte personalitzat en un espai modernista
El Restaurant La Farinera s’ha fet un lloc en l’escena gastronòmica gironina amb una proposta que combina patrimoni, proximitat i tracte proper. Situat a La Farinera, un edifici modernista emblemàtic de Girona obra de Rafael Masó i datat del 1909, el local ha sabut convertir aquest entorn singular en un dels seus principals valors afegits.
Amb només un any i mig de trajectòria, el projecte ha crescut de manera progressiva i orgànica, sobretot gràcies al boca-orella i a una alta fidelització de la clientela. El restaurant és percebut com un refugi: un espai de pau i confort, ideal per a reunions i sopars tranquils, amb una atmosfera diferencial i una relació qualitat-preu molt ben valorada.
La seva cuina parteix de la tradició catalana, però amb un toc creatiu i una clara aposta pel producte local i de temporada. La carta canvia quatre cops l’any, seguint el ritme de les estacions i dels productes estrella de cada moment, i es completa sovint amb una oferta fora de carta que pot arribar a representar mitja carta addicional. Productes frescos del dia, com peix de llotja o bolets, i menús monogràfics dedicats a ingredients com la carxofa reforcen una proposta dinàmica, molt estacional i pensada tant per sorprendre com per fer tornar els clients habituals.
Confiança amb el client
Un altre dels trets distintius del restaurant és la sala. L’equip aposta per un tracte molt personalitzat, fins al punt de recordar noms i preferències dels comensals. La confiança és tan alta que molts clients deixen en mans del personal la tria dels plats. Aquesta escolta activa també es trasllada a la cuina, que adapta receptes o manté determinades propostes en funció de l’acollida que tenen entre la clientela fidel.
La carta de vins manté la mateixa filosofia d’equilibri entre territori i actualitat, amb una oferta que inclou vins de l’Empordà i d’altres zones de proximitat, però també referències clàssiques i naturals, en sintonia amb les noves tendències de consum.
La Farinera també destaca per la seva integració en l’ecosistema local. Treballa amb proveïdors d’Olot, Girona i l’entorn, i genera sinergies amb empreses del mateix espai, el Girona Hub. Aquest arrelament al territori es reflecteix no només en el producte, sinó també en altres elements com el pa o el mobiliari.
Un equip jove
Més enllà del servei diari de restaurant, el negoci es complementa amb espais per a esdeveniments i banquets d’entre 10 i 80 persones, així com amb servei de càtering per a empreses i particulars. Tot plegat reforça un model de restauració diversificat que va més enllà del format convencional.
Al capdavant del projecte hi ha un equip jove però amb una base sòlida, format per professionals amb experiència en establiments de prestigi com El Celler de Can Roca o el Café Europa d’Olot. L’equip el formen Jaime Pintor, cap de sala; Martí Esqueu, cambrer de vins; Juan Pedro Martínez, cap de cuina; Martí Sanchez, cuiner, i Àlex Roura, segon de cuina. Un projecte amb esperit jove, arrel hostalera i voluntat de convertir cada àpat en una experiència propera i singular.
Dibosch: un aliat essencial
Darrere d’aquesta aposta per l’excel·lència i la cura de cada detall, Diboschhi té un paper clau. Com a especialista en higiene i solucions per a la restauració, ajuda el restaurant a mantenir els màxims estàndards de neteja i seguretat, perquè els clients gaudeixin d’un entorn agradable i l’equip es pugui centrar en la cuina de territori.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona