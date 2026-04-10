Les noves tauletes de xocolata d'Arnau Triola
El xocolater empordanès presenta una proposta que incorpora ingredients del territori i reivindica el paisatge a través del gust
El xocolater empordanès Arnau Triola ha presentat una nova col·lecció d’11 tauletes de xocolata bean to bar elaborades íntegrament al seu obrador de Navata, a l’Alt Empordà. La proposta combina l’origen i la qualitat del cacau amb ingredients vinculats al territori, en una aposta que vol connectar el producte amb el paisatge i la identitat de l’Empordà.
La col·lecció s’articula en dues línies. D’una banda, hi ha tauletes centrades en el cacau i en el seu origen. De l’altra, creacions que incorporen ingredients de l’entorn, no com un simple complement, sinó com a part essencial del relat gastronòmic. Entre aquests elements hi figuren la pólvora de duc, la garrofa, la rosa mosqueta, les fulles de pi, les llets de cabra i d’ovella o la sal de Taffoni, recollida als esculls de la Mar d’Amunt.
Cadascuna de les 11 tauletes té una identitat pròpia, amb noms com Mentidera, Cabrona, Picantona, Primigènia, Exòtica o Arrelada, que volen, segons Triola, "evocar sensacions més que no pas descriure literalment el producte". El conjunt busca, afegeix, "jugar amb equilibris i contrastos per convidar a un tast atent i conscient".
"Bean to bar to bite"
El projecte s’emmarca dins la filosofia bean to bar, un model d’elaboració que implica controlar tot el procés de la xocolata, des de la selecció del cacau fins a la tauleta final. En el cas de Triola, ell mateix assegura que "aquesta idea va un pas més enllà amb el concepte propi bean to bar to bite, una manera d’entendre la xocolata que posa el focus en l’experiència final del tast i en com cada decisió del procés influeix en la mossegada definitiva".
La presentació oficial de la col·lecció es farà el dissabte 18 d’abril a la Figa Dolça de Figueres, una fira organitzada per Comerç Figueres, on les tauletes es podran comprar per primera vegada. A partir del dilluns 20 d’abril, també estaran disponibles a través del web d’Arnau Triola.
Amb aquest llançament, Arnau Triola fa el primer gran pas des del seu obrador de Navata i consolida una proposta que uneix el cacau amb el territori, la tècnica amb el paisatge i el procés d’elaboració amb una manera pròpia d’entendre la xocolata.
