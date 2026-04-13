Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
Ubicat al poble d'Osor, aquest establiment familiar presumeix d'elaborar de manera artesanal una de les millors botifarres de perol de tot Girona
El món de la gastronomia és el resultat d'una cadena on cada element és necessari, des del més petit dels productors fins al més gran dels xefs. El matrimoni format per Montse Planchart i Xevi Capdevila cada vegada ho té més clar: junts regenten la botiga de queviures i carnisseria Can Pau, a Osor, un poble de poc més de 400 habitants. «Els petits negocis també soms importants. Fem poques coses, però ben fetes», rebla Planchart, afirmant que la «lluita» dels establiments més menuts per donar-se a conèixer es veu recompensada amb segells de qualitat com el de Girona Excel·lent. Ells el van rebre per la seva botifarra de perol, un dels seus productes estrella.
La seva elaboració, afirma el matrimoni, no té cap secret: només empren «carn picada de porc de proximitat, sal i pebre», utilitzant la recepta i les eines que els pares de Montse Planchart, Josep Planchart i Pilar Coll, ja feien servir quan van agafar les regnes de la botiga fa 50 anys: “La meva mare ja hi treballava, però amb uns altres propietaris”. L’establiment, tot i dir-se oficialment «Queviures i Carnisseria Pilar Coll», al poble sempre l’han conegut popularment com a Can Pau, explica Planchart, qui des des de ben petita ja corria per la botiga atenent els clients quan «ni tan sols arribava a l’altura del taulell».
El tracte amb el client i la feina a la botiga són coses que Planchart sempre ha gaudit, expressa. Per tant, davant la jubilació dels seus pares, l’any 2007, tenia clar que continuaria amb el negoci familiar.
Per a la seva banda, Xevi Capdevila va canviar les eines de fuster i l’elaboració i venda de mobles per l’ofici de carnisser, un món en què no tenia experiència prèvia. Això, considera, «va ser un avantatge»: «Com que no hi entenia de carn, tot el que sé m’ho va ensenyar el meu sogre, a la manera de fer de sempre».
Qualitat i preu van de la mà
Sense desviar-se del llegat familiar, amb els anys el matrimoni ha ampliat la seva oferta -per exemple, introduint xoriços- a una selecció de productes marcada per «secallones, llonganisses, botifarra blanca i negra, i també crua».
Això sí, la regla d’or de Can Pau sempre ha estat l’elaboració artesanal i sense «colorants, conservants, lactosa ni farina». Aquesta manera de fer, i el producte resultant, han estat clau per fidelitzar la clientela del poble —«ens refiem d’ells al 100%»—, així com la gent de fora. En ambdós casos han vist un increment en les vendes des que van rebre el segell Girona Excel·lent: «Hi havia gent d’Osor que mai havia tastat les nostres botifarres de perol, per exemple».
També proveeixen diversos restaurants, com la Taverna del Subirà (Santa Creu d’Horta), l’Hostal del Coll (Susqueda) i La Barca (Sant Julià de Llor), entre altres. Amb tot, no accepten qualsevol condició: «Hi ha algun restaurant al qual hem dit que no perquè ens volien marcar el preu». «Si retalles el preu, també acabes abaixant la qualitat. Les nostres botifarres són naturals, amb la sal i el pebre pesat al gram, i el preu respon a això», lamenta Capdevila.
Amb la mirada posada en continuar presentant-se a premis i segells de qualitat, la parella no es planteja afegir més productes a un conjunt que ja de per si els dona molta feina, tenint en compte que, a banda de carnisseria, també són una botiga de queviures. «Només som dos treballant i tenim un dia destinat per a fer cada peça. Per exemple, els dimarts toca elaborar les botifarres de perol: jo m’aixeco a les 3 del matí per començar, i ella a les 5. Estem un parell d’hores preparant-ho tot fins que comencem a atendre la gent», explica Capdevila.
En essència, un negoci lluitador i marcat per l’esforç diari que demostra que els negocis petits són imprescindibles a l’hora de parlar de bona gastronomia.
