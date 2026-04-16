El gran aparador dels vins de tramuntana
El sommelier Josep Roca guia un tast de sis vins en una jornada que reuneix vint-i-cinc cellers de la DO Empordà i més de 300 professionals de les comarques gironines
La Denominació d'Origen (DO) Empordà s'explica a través dels vins de tramuntana que han recorregut la seva història. Mentre les grans denominacions d'origen europees van néixer molt abans, als anys vint i trenta del segle passat, l'Empordà, en canvi, ho va fer el 1975. "Cinquanta anys no són pocs: són mig segle d'interpretació del territori, de voluntat d'anar tots a una, de rigor, d'ordre, d'excel·lència i d'una reglamentació que busca garantir qualitat", va defensar Josep Roca aquest dilluns al vespre a l'Esperit Roca de Sant Julià de Ramis, durant un tast de vins dels cellers participants en una Mostra de la DO Empordà.
L'acte, Mostra de Vins de Tramuntana, va reunir més de tres-cents professionals de la restauració, l'hostaleria i del comerç vinícola de les comarques gironines. En total, hi van participar 25 cellers de la DO Empordà, que van donar a conèixer els seus vins en una cita pensada exclusivament per a professionals. La denominació subratlla que l’alta assistència confirma l’interès del sector per incorporar i defensar els vins empordanesos als establiments del territori. De fet, el mercat gironí concentra la meitat de les vendes anuals de la DO Empordà, un percentatge que s’ha mantingut estable els darrers anys gràcies a l’aposta pel vi de proximitat.
En aquest context, Josep Roca va conduir el tast "Cinquanta anys de fer camí amb la DO Empordà", un recorregut "de la resistència de les cooperatives als mosaics agroforestals", per explicar l'evolució dels vins empordanesos al llarg d'aquest mig segle d'història. La seva intervenció, però, va convertir-se en una reflexió sobre el paisatge, la cultura del vi i els reptes de futur. En els darrers anys, diu Roca, el vi de l'Empordà ha fet "un pas endavant molt important", guanyant presència i reconeixement. Però una de les grans fortaleses continua sent que "el vi d'aquí ens el bevem nosaltres, ens el creiem, el vivim, el sentim i l'expliquem des de la proximitat".
En un món travessat per crisis ambientals, econòmiques i socials, Roca va reivindicar una manera de presentar-se al món "des de la creativitat, la innovació, l'emprenedoria i una certa idea de bellesa". També va emmarcar l’acte en un altre aniversari destacat: els quaranta anys del Celler de Can Roca, que aquest estiu celebraran imaginant "allò que encara ha de venir".
El tast de vins DO Empordà
Abans d’entrar en els vins, però, Roca va voler dedicar un record a Agustí Ensesa, col·laborador de Diari de Girona recentment desaparegut i una figura molt estimada del món del vi gironí, que va rebre a títol pòstum el Premi Trajectòria en la primera edició dels Premis Girona Delícia. El va descriure com una persona elegant, generosa, sempre present en tastos, trobades i actes vinculats al sector. Per a ell, representava el millor de la cultura del vi: la capacitat de fer comunitat, de compartir i d’acompanyar. El seu nom, va dir, continuarà present "cada vegada que fem un tast de vins de l’Empordà i cada vegada que llegim alguna de les seves notes de tast publicades al Diari de Girona".
Ja dins del tast, Roca va proposar un recorregut per diferents maneres d’entendre els vins de la DO Empordà. La selecció li va servir per mostrar tant la diversitat paisatgística del territori com l’evolució del vi empordanès al llarg de les últimes dècades. A través de vins blancs, negres i dolços, va reivindicar la riquesa de sòls, la influència de la tramuntana i del mar, el pes de varietats pròpies com la carinyena i la garnatxa, i també la capacitat del territori per combinar tradició i noves mirades vitivinícoles.
Els vins tastats van ser el Masia Carreras Blanc 2023, del Celler Martí Fabra, elaborat amb carinyena blanca, garnatxa blanca, carinyena roja, garnatxa roja i picapoll; el Vd’O 6, de Vinyes d’Olivardots, un monovarietal de carinyena blanca procedent de vinyes centenàries; el Gran Claustro 1995, de Perelada, fet amb cabernet sauvignon, merlot i carinyena; Els Plans 2012, del Celler Cooperatiu d’Espolla, de carinyena negra; l’Espelt Mas Marés 2020, d’Espelt Viticultors, de lledoner negre; i el Bac de les Ginesteres, de Vinyes dels Aspres, elaborat amb garnatxa roja.
En definitiva, el tast va reforçar la idea central de la seva intervenció: que el vi també és paisatge i cultura. I que els pròxims cinquanta anys de la DO Empordà passaran per mantenir aquesta identitat, però també per adaptar-se als grans reptes del futur. En aquest sentit, va insistir que el canvi climàtic, la sequera i la necessitat de repensar la vinya obliguen a revisar tant la manera de plantar com la gestió de l’aigua. Així doncs, el gran desafiament serà continuar explicant el territori, però amb capacitat d’adaptació.
