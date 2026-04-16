L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, guanyadora absoluta en el concurs d'arròs Montsià
Els alumnes Danilo Córdoba i Taranveer Singh s'han endut la major puntuació pels seus arrossos tradicional i creatiu, passant per davant dels alumnes d'altres quatre escoles d'hostaleria catalanes i una valenciana
Quin tipus d'arròs heu utilitzat? Quant de temps l'heu estat coent? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals els alumnes de sis escoles d'hostaleria d'arreu de Catalunya i València van haver d'enfrontar-se en la desena edició de la competició organitzada per Arròs Montsià. El certamen posa a prova la destresa dels futurs xefs a l'hora de cuinar dos plats d'arròs, un de tradicional i un de creatiu, avaluats per un jurat de tast i tècnic: en tots dos casos es van imposar els alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Danilo Córdoba i Taranveer Singh.
L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona va ser l'encarregada enguany d'acollir el concurs —la seu va rotant entre els centres de Cambrils, Lleida i Barcelona—. Així, una part de les seves cuines es van dividir aquest dimecres al matí per acollir grups de dos alumnes provinents de les escoles d'hostaleria de Barcelona, Lleida, Cambrils, Tortosa, Benicarló i Girona. Els alumnes van tenir poc més de dues hores per elaborar un plat d'arròs de caragols seguint la recepta tradicional, sense canvis. A partir d'aquest plat base, i afegint cinc ingredients de lliure elecció, van preparar un plat d'arròs creatiu.
Tot plegat sota l'atenta mirada del jurat tècnic, format per tres professors de les escoles participants i escollits per sorteig. Van ser els encarregats d'avaluar aspectes com la higiene, les tècniques emprades en el moment d'elaborar el plat, i l'endreça i tancament del lloc de treball, entre altres aspectes.
Sempre buscant la crítica constructiva
Fora de les cuines i en una taula preparada per a cinc comensals, el jurat de tast es va preparar rebre el primer plat. "Estic més nerviós que els estudiants", va expressar Ramon "Ramonin" Portet, tastador d'arrossos. Era la seva primera vegada fent de jutge en un concurs d'aquest caire, i va declarar que una de les coses que valora més són "les ganes i motivació" que posen els cuiners, a més del coneixement que tenen del producte: "L'arròs com a tal no té res, absorbeix els sabors; si el coneixes, cuinar-lo serà més fàcil". En aquest sentit, els participants van poder escollir entre les següents varietats d'arròs Montsià: integral, bomba, llarg, extra i carnaroli.
El president de la Cambra Arrossera del Montsià, Àlex Morales, va concordar amb la necessitat de conèixer l'origen dels arrossos. Per a Ramon Tudela, propietari de l'Arrosseria, la clau d'un bon arròs resideix en "el punt de cocció del gra. Ha de ser fàcil de mossegar, que no s'enganxi a la dent". D'altra banda, Antoni Izquierdo, de Palamós, elaborador de sofregits i conserves, va posar el focus, justament, en l'ús que s'ha de fer del sofregit: "L'excés de sofregit en un arròs per a mi ja és un zero".
Els cinc jurats van posar en joc els seus coneixements i experiència professional a l'hora de tastar i avaluar els dotze plats d'arròs, mitjançant una taula on van posar nota a des de l'explicació del plat (coherència i vocabulari professional) fins a la seva presentació i aromes, sabors, temperatura i textura. Això sí, sempre tenint en compte que l'objectiu final era realitzar "una crítica constructiva". "Vinc de ser alumne d'escola, i se't queda molt gravat quan una persona del jurat et dona un consell, i et rectifica amb criteri", va declarar Tudela.
Les puntuacions atorgades tant pel jurat tècnic com pel de tast es van sumar, donant la victòria als alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Danilo Córdoba i Taranveer Singh, tant pel plat d'arròs de caragols com pel creatiu. En el segon cas, els alumnes van apostar per un arròs melós de carpaccio de gamba vermella amb salsa americana (feta a partir dels caps de gamba). Van ser premiats amb dues beques formatives de 1.700 euros cadascuna, que quedaran repartides entre tots dos.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»