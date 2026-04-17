La Cuina de l’Empordanet edita la Guia 2026 per promocionar els onze restaurants del col·lectiu
La publicació, presentada a Begur, vol donar visibilitat als establiments, reforçar la projecció de la cuina al Baix Empordà i reivindicar la feina del personal de sala
El col·lectiu La Cuina de l’Empordanet presenta la nova Guia 2026, una publicació que es consolida com una eina per donar a conèixer i promocionar els restaurants que en formen part i per difondre la gastronomia del territori. La guia recull els onze establiments integrats al col·lectiu i, segons els seus impulsors, també vol ser útil per als informadors turístics del Baix Empordà i per al públic local.
La Guia 2026 inclou els restaurants Aquamare, Aradi, Bo.TiC, Casamar, El Mas Bar & Restaurant, Entre dos Mons, Refugi de Pescadors, La Sala de l’Isaac, Saó, Ses Vinyes i Terrassa Terramar. La publicació s’ha editat en dues versions, una en català i francès i una altra en castellà i anglès, i es distribuirà als restaurants del col·lectiu, a les oficines de turisme de la comarca, en altres punts d’informació turística i també en format digital a la web del col·lectiu.
La presentació s’ha fet aquest dilluns al matí al restaurant Ses Vinyes by Ivan Beumala, a Begur, en un acte amb els caps de cuina i de sala dels restaurants del col·lectiu, encapçalats pel president de La Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo. També hi han assistit la diputada delegada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. La presentació l’ha conduïda el comunicador i gastrònom Jordi Àvila.
Durant l’acte, Fajardo ha destacat la importància del treball conjunt per reforçar la projecció de la cuina empordanesa. El col·lectiu assenyala que la guia és una eina de referència per descobrir la diversitat culinària de l’Empordà i per donar visibilitat als establiments que en formen part, amb una identitat de marca compartida.
Més visibilitat al personal de sala
A més, La Cuina de l’Empordanet ha volgut posar aquest any l’accent en la feina del personal de sala, donant protagonisme a les fotografies conjuntes de caps de cuina i de sala i als espais interiors i exteriors dels restaurants. El col·lectiu defensa així una línia de treball orientada a dignificar aquesta tasca i a situar-la al mateix nivell de reconeixement que la de cuina.
