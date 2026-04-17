Una formatgeria gironina és premiada en un concurs a Madrid
Formatges La Balda, de Sant Martí de Llémena, rep el tercer premi en una de les categories de la setzena edició de Gourmet Quesos
És l'unica formatgeria catalana reconeguda en el campionat dels millors formatges de l'Estat espanyol
El formatge Golany de Formatges La Balda, de Sant Martí de Llémena, ha rebut el tercer premi en la categoria de formatges de pasta tova d'escorça rentada a Gourmet Quesos, la competició per elegir els millors formatges de l'Estat espanyol que s'ha celebrat aquesta setmana a Madrid durant el saló Gourmets, dedicat a "l'alimentació i les begudes de qualitat". La Balda ha estat un dels vuit productors gironins amb el segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona que han assistit al certamen, celebrat entre dilluns i dijous al recinte firal d'Ifema a la capital espanyola. Al concurs Gourmet Quesos, un dels més importants d'Espanya dedicats al món del formatge, s'hi havien presentat les formatgeries gironines La Balda i Mas Alba (Vilademuls).
"Aquest premi suposa per a nosaltres pujar de nivell, perquè fins ara només ens havíem presentat a concursos d'àmbit català, i aquesta vegada era un certamen amb més de 900 participants en el qual ens hem classificat entre els seixanta millors formatges d'Espanya", ha explicat el responsable de La Balda, Pablo García. També ha posat de relleu que el Golany és l'únic formatge català que ha estat reconegut en aquesta competició, dividida en vint categories, segons les característiques dels formatges i de la llet utilitzada per a la seva elaboració, i amb formatgeries procedents de tot l'Estat.
Pablo García ha apuntat una dificultat afegida per a la Balda en aquest certamen: "Cada concurs munta les categories segons la seva realitat formatgera, i en aquest cas a la nostra categoria es barrejaven llets de vaca, de cabra i d'ovella. I ens van dir que la final havia estat molt renyida". El guanyador va ser el formatge Bombón Rufino, d'Oliva de la Frontera (Badajoz), i el segon premi va ser per al Lamerón, de Moslares de la Vega (Palència).
El Golany, el formatge de La Balda que ha rebut el tercer premi en el certamen és, segons els seus elaboradors, "un formatge de pasta tova i pell mixta (florida-rentada), elaborat a partir de llet crua de vaca. Presenta una pasta de color groc palla a groc intens, untuosa, que amb la maduració pot esdevenir proteolitzada i per tant, liquada. La pell és tota ella comestible. Té un gust complexe entre la potència aromàtica de l’escorça i les notes elegants i equilibrades de la pasta amb sensacions cítriques i de fruits secs".
Aquest formatge, que es presenta en peces quadrades d'1,5 quilos i de 300 grams, aproximadament, és un dels set que elabora la formatgeria de Pablo García (tots amb llet de vaca), juntament amb el Fermió (de pasta tova, pell florida i caràcter làctic), el Baldat (de pasta cuita i pell rentada, també de llet crua de vaca), el Sidral (de pasta tova amb la pell rentada amb sidra artesana Serps, de Celrà), el Soma (de pasta semidura), el Blue Monday (blau de Rocacorba) i un cheddar "que encara no té nom" com es pot llegir a les xarxes socials de la formatgeria. Quatre d'aquests formatges (Golany, Baldat, Sidral i Fermió) tenen el segell Girona Excel·lent en la temporada 2025/26.
Situada al nucli de Granollers de Rocacorba, La Balda va néixer el 2012 i a la seva web s'assegura que "som productors de formatges artesans elaborats amb llet crua de vaca. Treballem amb ramaders propers, pagant un preu just per la llet, i fem formatges de proximitat manllevant receptes d’aquí i d’allà".
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital