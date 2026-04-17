Les pizzes que marquen territori a les comarques gironines
Aquestes quatre pizzeries amb personalitat pròpia reivindiquen la qualitat, la tècnica i el sabor de l'estil italià
La pizza viu un gran moment a les comarques gironines, amb projectes que van molt més enllà de la recepta convencional. Innovació, respecte per la tradició italiana i una aposta clara pel producte i la qualitat defineixen propostes com Squadra Pizza Lab, Quo Vadis Pizzeria, La Leggenda di Napoli i Pizzeria Marghe 1889, quatre establiments que han sabut trobar una identitat pròpia i conquistar públics ben diversos.
Squadra Pizza, la innovadora pizza quadrada (Girona)
Squadra Pizza Lab és un innovador concepte de restauració centrat en el take away & delivery de pizzes gurmet, nascut a Girona fa 5 anys. Inspirats per una pregunta tan simple com intrigant: per què la pizza és rodona si la caixa és quadrada? Van decidir fer un gir al format tradicional i van crear la pizza quadrada, desafiant el que és convencional.
La seva formació ve de la mà del cinc vegades campió mundial de pizza, Jesús Marquina, cosa que garanteix una qualitat excepcional en cada creació. El secret de la seva pizza està a la seva massa artesanal, fermentada durant 72 hores, cosa que assegura una digestió més lleugera i saludable.
A Squadra Pizza Lab, destaquen per les seves pizzes de temporada, creades en col·laboració amb figures destacades com Joan Roca, Joan Carles Unzué i Els Amics de les Arts, entre d'altres. Cadascuna de les seves pizzes és una obra d'art que reflecteix la passió per la cuina de qualitat i la innovació a cada quadrat.
Els enorgulleix ser una pizzeria que desafia els límits, fusionant creativitat i tradició a cada caixa quadrada que surt del seu laboratori. Descobreix una nova manera de gaudir de la pizza al C/ Bisbe Lorenzana, 46 de Girona o amb servei a domicili a Girona i rodalies. Pots conèixer també més detalls a la seva web o les xarxes socials: @squadrapizzalab
Quo Vadis porta a Bescanó la tradició pizzera italiana (Bescanó)
A Quo Vadis Pizzeria, situada al carrer Major, 54 de Bescanó, hi trobaràs un espai modern i acollidor liderat per la mestra pizzaiola Serena Formiglio. Fa més de 25 anys que es dedica a aquest ofici i, al llarg del temps, s’ha format amb destacats especialistes italians, entre els quals hi ha el campió del món de pizza del 2005. Aquest recorregut l’ha portada a perfeccionar la seva tècnica, desenvolupar receptes pròpies i rebre diversos guardons internacionals.
Entre les propostes que més triomfen hi ha la pizza “Del Cuore”, una elaboració amb una combinació de gustos ben singular: crema de carabassa, gorgonzola, speck, tomàquet semi dry, burrata i pesto de festucs. És una de les especialitats que es poden trobar actualment a la carta.
L’establiment ofereix una proposta variada pensada per a tots els gustos, amb pizzes tradicionals, opcions més creatives i també alternatives sense lactosa. Totes s’elaboren al moment amb ingredients frescos i naturals. A més, per a aquells que prefereixen menjar a casa, també hi ha l’opció de comprar pizzes artesanes precuinades.
Més enllà de la pizza, Serena també ha fet el salt al món del panettone, on ha aconseguit ser distingida amb cinquè premi en el concurs per trobar el millor panettone clàssic de l'any passat, organitzat per IRCA Group Ibérica i en el qual han participat pastissers d’arreu d’Espanya, Andorra i Portugal. Durant la campanya de Nadal, el local posa a la venda aquests dolços típics, així com torrons, i durant la Setmana Santa, les colombas.
Per tastar les seves elaboracions, es pot visitar el local de Bescanó o fer una comanda a domicili. També es pot ampliar la informació a través del perfil d’Instagram @pizzeriaquovadis. Una proposta amb sabor italià que convida a repetir.
L'autèntic estil napolità a La leggenda di Napoli (Lloret de Mar)
Si hi ha un nom que s’està consolidant com a referent de la veritable pizza napolitana a la Costa Brava, aquest és La Leggenda di Napoli. Des de Lloret de Mar, el projecte ha aconseguit portar l’essència real de Nàpols i convertir-la en una experiència propera, accessible i constant.
Aquí la pizza no és un caprici puntual, sinó una manera de gaudir del bon menjar cada dia. Una proposta que defensa la qualitat sense complicacions, amb producte cuidat i respecte absolut per la tradició italiana. La seva força rau en la fidelitat a l’estil napolità: masses elaborades amb temps, cocció en forn de llenya i receptes que posen el sabor al centre. El resultat són pizzes autèntiques, equilibrades i amb identitat pròpia. Entre la seva proposta, destaquen clàssics napolitans com la cosacca o la marinara, elaborats seguint la recepta tradicional i respectant l’essència més pura d’aquestes especialitats.
El que realment marca la diferència és la seva aposta clara per fer aquesta experiència accessible: és possible degustar autèntiques pizzes napolitanes des de només 5 euros, tal com passa als carrers de Nàpols. La Leggenda di Napoli trenca així amb la idea que menjar bé ha de ser car, apostant per una relació qualitat-preu que convida a repetir sense pensar-s’ho gaire. L’espai acompanya aquesta filosofia amb un ambient dinàmic i desenfadat, pensat per compartir i gaudir sense formalitats. Un lloc on tothom té cabuda.
Amb la mirada posada a Girona, la marca avança amb pas ferm per consolidar-se com un punt de referència gastronòmic. De fet, aquesta aposta pel territori es fa encara més evident amb l’obertura, aquest dijous 16, d’Amore Amore by La Leggenda di Napoli, un nou espai que reforça la seva presència i confiança en la ciutat. Una proposta que convida a redescobrir la pizza napolitana tal com ha de ser: autèntica, quotidiana i per a tothom.
Marghe 1889: tradició napolitana i producte de proximitat (Girona)
Marghe 1889 és un projecte gastronòmic nascut amb la voluntat d'apropar l'autèntica cultura de la pizza italiana a Catalunya, entesa no només com a producte, sinó com a expressió culinària amb identitat pròpia. Inspirada en la tradició napolitana, la pizzeria treballa amb masses vives, llargues fermentacions i una selecció de farines i bases de pizza curosament escollides, buscant sempre equilibri, digestibilitat i sabor.
El projecte destaca pel seu compromís amb el producte de qualitat i de proximitat, integrant ingredients italians amb referències catalanes seleccionades sota criteris del moviment Slow Food, del qual forma part des del 2023. Aquesta filosofia es tradueix en una carta dinàmica, on conviuen grans clàssics amb propostes que evolucionen segons temporada i disponibilitat del mercat.
A més de la pizza napolitana contemporània, Marghe 1889 explora diferents formats com la pala romana o el padellí, entre d'altres, ampliant el concepte tradicional de pizzeria i oferint una experiència més completa i gastronòmica.
Reconeguda, durant dos anys seguits, dins la guia 50 Top Pizza a la categoria Excellence, Marghe 1889 es posiciona com un dels projectes de referència a Catalunya per als que busquen una pizza d'alta qualitat, amb identitat, tècnica i respecte pel producte.
Més enllà de la carta, el projecte també aposta per la divulgació, posant en valor l'origen dels ingredients i el treball dels productors, consolidant-se com un espai on tradició, innovació i cultura gastronòmica conviuen al voltant de la pizza.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat