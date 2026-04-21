El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada
La pastisseria de Santa Coloma de Farners manté viva una recepta pròpia reinterpretant el pastís tradicional amb làmines de gema cremada i crema de mantega
Gairebé un segle després del seu naixement, el torró de Sant Jordi continua sent una de les elaboracions més singulars de la pastisseria Tuyarro de Santa Coloma de Farners. La seva història arrenca l’any 1930, arran d'una visita de representants polítics de la Lliga Catalana de Barcelona a la capital de la Selva, on es van reunir amb dirigents de la zona. D’aquella trobada en va sortir un encàrrec per a Francisco Trias, inventor i propietari de Can Tuyarro: crear un pastís per commemorar Sant Jordi.
Trias va optar per una proposta diferent de l'habitual. Segons explica Júlia Giral i Trias, neta del fundador i actual responsable de la casa, en aquella època "no sempre es disposava de pa de pessic" (com es fa tradicionalment el pastís del sant) i el pastisser va decidir inspirar-se en un dolç propi de Nadal amb els torrons que li havien sobrat del desembre anterior. Així va néixer una peça feta amb mantega i làmines de gema, recoberta també amb gema i acabada amb el seu característic cremat.
La recepta va triomfar des del primer moment. A la pastisseria recorden que va tenir un “èxit absolut” i que, arran d’aquella primera elaboració, el dolç es va començar a demanar any rere any. Amb el pas del temps, s'ha acabat convertint en una marca de la casa.
Nadal i Sant Jordi
Per degustar-lo, a Tuyarro recomanen tallar-lo amb un ganivet calent, fent-ne un tall molt fi, i deixar-lo al paladar per apreciar-ne millor el sabor. És un dolç que tradicionalment s’acompanya de neules o teules, i que manté un vincle estret amb algunes de les celebracions més assenyalades del calendari.
Tot i que avui dia hi ha establiments que ofereixen torrons pràcticament durant tot l’any, a Tuyarro reivindiquen que aquest és un producte lligat a dates molt concretes. Per això, mantenen la tradició de fer-lo per Nadal, com tota la resta de torrons, malgrat que es menja fred en ple desembre, i també el recuperen per Sant Jordi, del 15 al 25 d’abril. Júlia Giral i Trias explica que es torna a oferir durant aquests dies per "commemorar" l'origen del producte, tot i que bona part de la producció es fa per encàrrec.
