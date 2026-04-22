Arrels del Vi aplegarà 35 cellers i 150 referències de vins de gamma alta en la 18a edició a Sant Martí d’Empúries
La fira se celebrarà el 23 i 24 de maig amb 52 expositors i un programa d'activitats paral·leles
La fira vitivinícola Arrels del Vi aplegarà 35 cellers, 52 expositors i 150 referències de vins de gamma alta en una nova cita a Sant Martí d'Empúries,els dies 23 i 24 de maig. Es consolida com una de les cites de referència per als amants del vi de la DO Empordà.
La fira reunirà 34 cellers de l’Empordà i un celler convidat de la regió francesa del Beaujolais, oferint més de 150 referències de vins de gamma alta que es podran tastar en copa Riedel en un entorn natural privilegiat, entre els pins i el mar Mediterrani.
A més de la degustació, els visitants podran conèixer de primera mà els productors i enòlegs dels cellers participants, així com adquirir vins a preu de celler amb descomptes especials.
Masterclasses i experiències exclusives
Una de les principals novetats d’aquesta edició són les quatre Masterclasses amb aforament limitat, pensades per a públic especialitzat i amants del vi. Entre les propostes destaca el tast vertical del celler Arché Pagès i del celler Vinyes d’Olivardots, així com l’activitat "D’Emporion a la DO Empordà”, una experiència que proposa un recorregut històric i cultural sobre els orígens del vi a la comarca, guiada per la sommelier i arqueòloga Romina Ribera, de Glops d'Història.
L’organització destaca que aquestes sessions tenen una gran demanda i que les entrades són limitades, després que en edicions anteriors s’exhaurissin completament.
Cultura, gastronomia i territori
Més enllà del vi, Arrels del Vi amplia la seva oferta amb activitats gastronòmiques i culturals. Hi haurà degustacions d’anxoves de l’Escala, formatges artesans, ostres, oli amb denominació d’origen i altres productes de proximitat.
També es mantindran activitats familiars com Arrels Kids, tallers de ceràmica per a infants, i visites guiades al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, reforçant el caràcter cultural de la fira.
Una fira consolidada
Organitzada per Dominic Abernethy i l’equip de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general. Segons l’organització, l’increment de cellers i expositors reflecteix la confiança del sector i la bona salut del vi empordanès, fins i tot en un context de consum global a la baixa.
Dominic Abernethy remarca que "un any més, Arrels del Vi ha superat el nombre de cellers i d’expositors participants, fet que confirma la gran confiança en el nostre públic, persones molt fidels a la fira, grans amants del vi empordanès i del nostre territori "i detaca que "a més, enguany ens ha confirmat la seva assistència a Arrels del Vi, Sarah Jane Evans, Master of Wine. Un Master of Wine és un dels títols més prestigiosos del món del vi, atorgat per The Institute of Masters of Wine amb seu a Londres, després de superar un procés molt i molt exigent. N’hi ha molt pocs al món i per Arrels del Vi és un honor rebre la seva visita”.
L'esdeveniment comptarà també amb la presència de figures internacionals del món del vi, com la Master of Wine Sarah Jane Evans, que participarà en aquesta edició especial.
Amb aquesta 18a edició, Arrels del Vi reafirma la seva aposta per convertir Sant Martí d’Empúries en un punt de trobada entre cultura, paisatge i excel·lència vinícola.
La presentació de la fira va coincidir amb el tast a cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2026, també amb rècord de vins i sommeliers participants al tast. Hi haurà el millor vi blanc jove, blanc envellit, brisat, rosat, negre jove, negre envellit i dolç amb DO Empordà. I per un altre costat, el millor vi sense DO Empordà, que enguany recaurà en la categoria de vi negre. A més, Arrels del Vi premiarà el millor Celler Sostenible.
Arrels del Vi 2026 comptarà amb els següents grans productors de la DO Empordà: AV Bodeguers, Bodegas Clos d’Agon, Celler Arché Pagès, Celler Brugarol, Celler Cooperatiu d’Espolla, Celler Gerisena, Celler Hugas de Batlle, Celler Marià Pagès, Celler Martí Fabra, Empordàlia, Espelt Viticultors, *lavinyeta, Mas Geli, Mas Llunes, Mas Oller, Mas Vida Celler, Pere Guardiola, Surrealista, Tocat de l’Ala, Terra Remota, Vinyes dels Aspres i Vinyes d’Olivardots. Així com amb els cellers independents del territori empordanès: Apasitolento Viticultor, Celler Castelló – Murphy, Celler Eccocivi, Celler la Gutina, Cellers de Madremanya, Clos de Basella, Clos Quelet (diumenge), FetaMà vins (dissabte), La Natural, Mas Climent, Somni d’istiu i Vins de Grop. I el celler convidat de Beaujolais, Château de la Maison Blanche de l’AOC Moulin-à-Vent.
