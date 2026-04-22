Molí Càtering, de Jordi Jacas, serveix el menú de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia
L’empresa del cuiner de l'Escala va elaborar la proposta gastronòmica de la gala, celebrada aquest 21 d’abril al Teatre Lliure de Barcelona, amb 400 convidats
Molí Càtering, l’empresa del cuiner de l'Escala Jordi Jacas, va ser l’encarregada de dissenyar i servir el menú de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RTVE, celebrada aquest 21 d’abril al Teatre Lliure de Barcelona. La gala va reunir 400 convidats.
La proposta gastronòmica preparada per l’equip de Jacas va combinar plats freds i calents elaborats amb producte de proximitat, amb una oferta que fusionava receptes tradicionals i tocs de creativitat contemporània. Segons un comunicat, el mateix xef va explicar que l’aposta del negoci passa per portar a grans esdeveniments una cuina vinculada als "proveïdors locals i al territori".
L’àpat va incloure 12 aperitius, dos bufets i tres postres. Entre els aperitius, s’hi van servir elaboracions com bunyols de bacallà, croquetes de marisc, biquini de sobrassada, anxoves amb recuit i tòfona i tàrtar de gambes de Llançà. Pel que fa als bufets, un dels plats destacats van ser les mandonguilles amb sípia, una de les receptes més representatives de la cuina de mar i muntanya. En l’apartat dolç, una de les propostes va ser el xuixo de Can Castelló.
Els Premis Sant Jordi de Cinematografia són un dels guardons cinematogràfics més antics de l’Estat i els concedeix anualment Ràdio Nacional d’Espanya a través de la delegació de Barcelona. Aquesta edició ha commemorat el 70è aniversari dels premis i també els 50 anys de Ràdio 4, amb una gala que va incloure diverses actuacions en directe.
Presència en grans esdeveniments
Amb aquest servei, l’empresa suma una nova participació en un esdeveniment de gran projecció mediàtica, després d’haver-se encarregat també del sopar dels Premis Girona Delícia, organitzat per Diari de Girona el març passat al Palau de Fires, i del càtering dels Premis Ondas de SER Catalunya el novembre passat, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Més enllà d’aquests esdeveniments, el servei de càtering del Molí és present a la Llotja de l’FC Barcelona i a l’Auditori de Girona, a més de fer serveis per a empreses i casaments. Entre aquests encàrrecs destaca que el 2018 es van encarregar de la proposta gastronòmica de les noces de Kimbal Musk, germà d’Elon Musk.
Amb 25 anys d’experiència, Jordi Jacas és propietari del restaurant El Molí de l’Escala i responsable de Molí Càtering. El Molí de l’Escala està ubicat en una masia rehabilitada amb 23 segles d’història i ofereix una proposta de cuina catalana contemporània basada en l’equilibri entre la proximitat, la qualitat i la creativitat. L’establiment també disposa d’un hotel amb nou habitacions i piscina.
