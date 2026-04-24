La primavera porta frescor i delicadesa a la cuina de Castell Perelada

El restaurant amb una estrella Michelin renova els seus menús mantenint l'aposta pel producte de proximitat i una creixent presència de vegetals de l'hort propi

Vieira en fricandó, una de les propostes d'aquesta primavera al restaurant Castell Perelada. / Laura Galobardes/Castell Perelada

Redacció

Peralada

"La primavera ens ofereix un producte excepcional, més fresc i delicat, i el nostre objectiu és respectar-lo al màxim, intervenint poc perquè expressi tot el seu potencial. Volem que el comensal percebi el territori en la seva millor versió, amb plats més lleugers, però igual de profunds”. El xef Javi Martínez explica amb aquestes paraules l'aposta d'aquesta primavera del restaurant Castell Perelada, amb una estrella Michelin i dos sols Repsol.

L'establiment renova els seus menús Ex Ex Experiència Excepcional i Innovació Tradició, i els fa evolucionar cap a "una proposta més primaveral, lleugera i aromàtica, mantenint el seu compromís amb el producte de proximitat, l'estacionalitat i l’essència del territori", tal com expliquen els seus responsables. A més, continuen reforçant la presència als plats de vegetals procedents de l'hort propi, i tornen a revisar elaboracions del llegat del Castell de Peralada, en aquest cas del segle XVIII.

Pèsol del Maresme, llamàntol i botifarra de perol. / Laura Galobardes/Castell Perelada

Els dos menús degustació que ofereix el restaurant que lideren Javi Martínez des de la cuina i Toni Gerez des de la sala arrenquen precisament amb "Un passeig pel nostre hort", amb diverses elaboracions amb verdures de temporada. Seguidament, el xef versiona el blat de moro escairat, en la picada d'ullet al passat que ja s'ha fet habitual en els seus menús, aprofitant el llegat culinari que es conserva a la biblioteca del Castell de Peralada.

Tradició i territori

La part central de l'àpat la formen plats en els quals es combinen la tradició i el territori, amb un pes determinant dels productes de temporada: espàrrec blanc, bolet i avellana de Reus; carxofa, escabetx de cervesa i caviar Osetra; pèsol del Maresme, llamàntol i botifarra de perol; vieira en fricandó; llom de conill a la catalana...

L'emblemàtic carro de formatges de Toni Gerez (premi Michelin 2023 al millor servei de sala), amb desenes de referències, forma part del menú Ex Ex Experiència Excepcional i és opcional (amb suplement) en el menú Innovació Tradició. I obre pas a unes postres fresques que també aposten per l’esperit primaveral amb sabors florals i cítrics, amb maduixes, flors de saüc o tarongina, però també amb lloc per a la xocolata.

Llardons, xocolata i pinyons, una de les postres. / Laura Galobardes/Castell Perelada

En l'apartat de vins, el restaurant ofereix un maridatge amb vins del celler Perelada i un altre amb referències internacionals, a més d'una proposta de begudes sense alcohol.

Notícies relacionades

"Producte, honestedat i temps" són les tres paraules que millor defineixen els seus menús per a aquesta primavera, segons diu Javi Martínez en un vídeo difós a través de les xarxes socials del restaurant Castell Perelada. El plat que creu que sorprendrà més els comensals és el d'espàrrec, perquè "ho aprofitem tot", mentre que el que ell es menjaria després d'un servei són els pèsols del Maresme amb llamàntol i botifarra de perol. "Això no falla", assegura.

