Els germans Roca elaboren receptes amb ingredients de productors sostenibles
Un oli ecològic de Can Font, de Pedret i Marzà, i un vi de Vinyes d'Olivardots, de Capmany, es troben entre els productes seleccionats
Els germans Roca han presentat set receptes elaborades amb ingredients dels productors que van ser guardonats en la sisena edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, entre els quals n'hi ha dos de les comarques gironines: l'oli ecològic de Can Font, de Pedret i Marzà, i el vi Vd'O 2 del celler Vinyes d'Olivardots, de Capmany. Els nous plats s'han donat a conèixer coincidint amb l'obertura del termini d'inscripció (fins el 3 de juny) a la setena edició dels premis als productors sostenibles, una iniciativa de BBVA que ha comptat des dels seus inicis amb la col·laboració dels germans Roca, i que aquesta vegada presenta la novetat d'afegir una categoria especial que reconeixerà iniciatives desenvolupades en municipis de menys de 5.000 habitants.
Els premis BBVA als Productors Sostenibles seleccionen cada any deu iniciatives de l'àmbit agroalimentari, des de l'agricultura i la ramaderia fins a la pesca i la producció d'aliments, que "destaquin per integrar la sostenibilitat al model de negoci", segons s'explica en la convocatòria. El premi consisteix en la difusió d'aquestes propostes, que es fa de dues maneres: els productes dels projectes guanyadors formen part de receptes elaborades pels germans Roca i també compten amb un pla de difusió a nivell espanyol. En el cas de la categoria especial, el Premi a la millor iniciativa de producció sostenible al medi rural, el projecte guanyador rebrà a més una dotació econòmica de 5.000 euros "pel seu impuls al creixement i la seva contribució al manteniment del teixit empresarial en municipis de menys de 5.000 habitants".
Les receptes elaborades pels germans Roca amb els productes guanyadors de la sisena edició dels premis (procedents d'Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana i Galícia) són bolets saltats al xerès amb ajoblanco de pinyons i mel de pi, en els quals empren les conserves de bolets de Mare Monte (Pontevedra) i l'oli ecològic de Can Font (Pedret i Marzà); amanida amb tomàquet rosa de Barbastre de Productes Ecològics Santo Domingo (Illes Balerars); tronc de bròquil adobat amb cítrics, elaborat amb el producte d'Agrícola Marvic (Alacant); cabrit al forn amb guisat de castanyes i puré de carbassa amb orellanes, amb cabrit de llet d'Entrecabritos (Terol); cebes farcides amb salsa de formatge de pastura de muntanya de La Lleldiría (Cantàbria); peres al cava amb melmelada i nata muntada al perfum de ginebre, que combina la melmelada de peres, nous i canyella de Valle y Vega (Granada) amb el cava Bruant 2022 d'Alta Alella (Barcelona); i clafoutis elaborat amb nabiu fresc ecològic de Nabius La Peña (Astúries). A més, Josep Roca ha redactat notes de tast del vi Vd'O 2 del celler Vinyes d'Olivardots (Capmany) i del cava Bruant 2022.
En la presentació de les receptes i de la setena edició del premi, Joan Roca, cuiner i copropietari del Celler de Can Roca de Girona amb els seus germans Josep i Jordi, apuntava que "posar el focus en els productors que desenvolupen la seva activitat en entorns rurals és clau per preservar l'origen de la gastronomia. Aquest reconeixement ajuda a donar visibilitat a projectes que mantenen viu el territori, aporten valor des del local i demostren que és possible innovar sense perdre el vincle amb la terra".
Per la seva part, el el director de pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano, comentava que "aquests premis neixen amb la vocació d'identificar i donar visibilitat als que estan transformant el sector agroalimentari des de dins, integrant la sostenibilitat al seu model de negoci de forma real i mesurable. En un context de transició cap a una economia més sostenible, el sector primari juga un paper clau, no només per la capacitat de generar aliments, sinó també per la contribució a l'equilibri territorial i al desenvolupament de les zones rurals”.
