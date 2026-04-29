Lloret de Mar reivindica la seva cuina amb la 26a edició de les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
Els menús especials dels 18 establiments participants ja es poden consultar a la nova pàgina web del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries
Un total de 18 restaurants de Lloret de Mar, junta amb l'Escola d'Hostaleria del municipi, oferiran durant el mes de maig diferents propostes gastronòmiques amb l'arròs com a protagonista, combinant receptes tradicionals amb d'altres d'innovadores.
Tot plegat en el marc de la 26a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs, activitat més que consolidada al municipi i que té per objectiu fer valdre la cuina de proximitat i el paper de l'arròs com a element central de la tradició culinària del territori.
Els establiments participants enguany són els següents:
- Sybius Cala Canyelles
- La Garota
- Vela Mar
- Gammarus
- Sant Elm
- Sant Pere del Bosc
- Privée (Hotel Rigat 5*)
- The Factory (Hotel Azure)
- Pops
- Marsol (Hotel Marsol)
- Àtics
- Restaurant Mas Baell – Càmping Lloret Blau
- Mas Romeu
- Restaurant 58 i Restaurant Santa Mar (Hotel 5* Santa Marta)
- Kai Japanese
- Arrosseria de Fenals
- Pomodoro
- La Lonja
A la nova plana web del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries ja s'hi poden consultar els menús especials que els restaurants oferiran. El president del Gremi, Marc Linares, present aquest matí en la presentació de les jornades, ha destacat que "són una oportunitat per posar en valor el talent dels nostres restauradors i reforçar Lloret de Mar com a destinació gastronòmica de qualitat, vinculada al producte i al territori”.
La presentació també ha comptat amb la presència d'autoritats com la Subdirectora General de Comerç, Ana Maria Franco; el president de la Federació d'Hosteleria de Girona, Antonio Escudeor; el president de Pimec Girona, Pere Cornellà: la regidora de bars i restaraunts, Cristina Aymerich; l'alcalde Lloret, Adrià Lamelas; i el presdident dle gremi d'hsoteleria de lloret de amr,Adrià Masó.
