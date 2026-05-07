El xef de L'Aliança d'Anglès cuina a València per a cent persones
Àlex Carrera va preparar un sopar "molt gironí" en un acte de promoció turística de Catalunya
Àlex Carrera, xef del restaurant L'Aliança d'Anglès (amb una estrella Michelin i dos sols Repsol) ha estat el responsable del menú d'un acte de promoció turística de Catalunya celebrat aquest dimarts al vespre al Palau de les Arts de València. Un centenar de persones, entre representants institucionals, professionals del sector i comunicadors, han tastat la proposta gastronòmica de Carrera, servida en format de còctel, amb snacks i platets i amb molta presència de la gastronomia gironina. "He tirat molt cap a casa", confessava Carrera en conversa amb Diari de Girona, en la qual es mostrava "molt satisfet" per l'experiència.
L'acte, promogut per l'Agència Catalana de Turisme amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i també del de Lleida, consistia en la presentació de l'anomenat "Any del Turisme Cultural 2026" a Catalunya. Després dels parlaments dels representants institucionals es va servir el sopar cuinat per Àlex Carrera i el seu equip, acompanyat amb vins de la DO Costers del Segre elegits pel sommelier lleidatà Gregori Albareda. Iniciatives similars, amb la participació de cuiners i sommeliers d'altres províncies catalanes, s'han fet al País Basc i a Galícia.
Les elaboracions que Àlex Carrera i el seu equip de L'Aliança (un total de cinc persones, totes de cuina) van preparar per a l'àpat van ser bombó d’oliva, gilda catalana, bunyol de sopa de farigola, bomba de botifarra de perol amb salsa brava, aspic d’esqueixada de pop, brou d’escudella, croqueta de carn d’olla de l’escudella, brandada amb cruixent de pell de bacallà, cresta de pollastre amb tàrtar d’escamarlans, empedrat de sèpia, terrina d’ànec amb peres, suquet de gamba vermella i vedella amb bolets i salsa de fricandó. Les postres també van ser molt gironines: carquinyolis, coca de ratafia i xuixo de crema.
Entre els plats que van agradar més als comensals, Carrera citava la cresta de pollastre amb tàrtar d'escamarlans ("es una versió del pollastre amb escamarlans, amb la cresta fregida i suflada i els escamarlans en tàrtar") i el bunyol de sopa de farigola. "Ha estat un menú 100% català", afegia, servit "en un lloc molt maco".
