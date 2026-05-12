Un del millors xocolaters del món imparteix un curs a l'Escola Agrària de l'Empordà

El pastisser català Lluc Crusellas va posar el focus en el procés del cacau, des del cultiu fins al producte final

El mestre xocolater Lluc Crusellas amb els assistents al curs que va impartir aquest dilluns a l’Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. / Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà

Redacció

Monells

Amb una combinació de tècnica i talent, el proclamat millor mestre xocolater del món el 2022, el català Lluc Crusellas, va impartir aquest dilluns un curs a l’Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. La jornada, que va reunir professionals de diversos sectors, es va centrar en el recorregut del cacau: les diferents procedències, la importància de l’origen de la fava i la traçabilitat que acompanya tot el procés, des del cultiu fins al producte final.

Lluc Crusellas durant el taller d'aquest dilluns a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. / Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà

La part pràctica del taller va servir per introduir els assistents en les bases tècniques de la xocolata mitjançant l’elaboració de diferents productes, fet que va permetre identificar els punts forts i les limitacions d’aquest ingredient.

A continuació es va fer un tast de productes d’Eukarya, la marca de xocolates impulsada per Crusellas que té l’obrador a Vic, on elabora els seus productes per a la pastisseria El Carme i per a la xocolateria Eukarya.

