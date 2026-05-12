Del sonso fregit a la truita de sonso: l'Estartit reivindica aquest peix arrelat al territori
Tres menús i quinze plats en deu restaurants oferiran la possibilitat de conèixer el producte que també es divulgarà a través de xerrades i altres activitats en unes jorandes entre el 15 i el 17 de maig
El sonso és el protagonista aquest cap de setmana a l'Estartit amb unes jornades per donar a conèixer un dels productes més emblemàtics de la seva tradició marinera. La proposta combina cultura, divulgació i gastronomia per reivindicar aquest peix arrelat al territori i reforçar el vincle entre el mar i la identitat local. Coincidint amb l’esdeveniment, s’engegarà una campanya gastronòmica que s’allargarà fins al 15 de juny. L’oferta inclou tres menús i quinze plats de suggeriment elaborats per deu restaurants de l’Estartit: Alba, Club Nàutic Estartit, Garbí, Racó del Port, La Palmera, La Sal, La Xula, Les Corones, Medes II i Pop and Roll.
Els plats han estat creats per l'ocasió i se'n poden degustar tant tradicionals com innovadors, però el sonso serà el protagonista. Sonsos fregits, sonsos com si fossin angules, sonsos a l'andalusa, o truita oberta de sonso amb tempura amb fonoll marí i maionesa de cítrics són algunes de les propostes que ofereixen els restaurants en els plats de sugge
Aquesta proposta culinària vol valorar el producte local i fomentar-ne el consum, tant entre els visitants com entre la població del territori.
Les jornades seran els dies 15, 16 i 17 de maig. El programa arrencarà divendres amb una conversa sobre la pesca al segle XXI, amb la participació del patró major de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, Joan Massaguer, i el pescador Climent Oliveira. L’acte, organitzat per Espai Medes, tindrà lloc a les 18 h al restaurant Alba.
Sonsada popular
Dissabte 16 de maig, la plaça 1 d’Octubre, al port, acollirà una sonsada popular amb la participació dels restaurants adherits a les jornades gastronòmiques. Paral·lelament, s’hi farà un taller de gyotaku —una tècnica artística japonesa d’impressió de peixos— a càrrec de Cocu Associació Cultural, i un concert vermut amb el grup Entredós.
A la mateixa hora, la Biblioteca Mar de Llibres projectarà un documental sobre la pesca artesanal dins el cicle Manel Gil, 50 anys d’imatges subaquàtiques. A la tarda, s’hi podrà veure La Costa Brava de fa 50 anys, del realitzador Josep Marqués.
Diumenge 17 de maig, la plaça tornarà a ser l’epicentre amb una demostració de cuina en directe a càrrec dels restaurants participants, així com exhibicions d’arts de pesca i tallers mariners. Durant tot el cap de setmana, es podrà visitar l’exposició permanent de l’Espai Medes.
Una aposta pel territori i la identitat marinera
El Cap de Setmana del Sonso està organitzat per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit, amb la col·laboració de diverses entitats locals com la Confraria de Pescadors, l’EMD de l’Estartit, AFOMTUR i l’Espai Medes, i el patrocini del grup Peralada.
La iniciativa neix amb la voluntat de preservar i difondre el patrimoni pesquer local, alhora que reforça l’atractiu turístic del municipi a través de la gastronomia i la cultura vinculades al mar.
