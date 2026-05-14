Una quarantena de cerveses artesanes, tastets i música durant dos dies a la Rambla de Figueres
La cinquena edició de la fira s’avança al juny i creix fins als 14 estands, amb productors de l’Alt Empordà, la Garrotxa i la Catalunya Nord, tastets gastronòmics i actuacions musicals
La Rambla de Figueres acollirà el divendres 12 i el dissabte 13 de juny la cinquena edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana, que enguany s’avança en el calendari i creix en nombre de participants. La mostra passarà dels 11 estands de l’edició anterior als 14 d’aquest any, amb sis productors artesans cervesers de l’Alt Empordà, dos convidats de la Garrotxa i la Catalunya Nord, i sis establiments d’alimentació associats a Comerç Figueres, entitat organitzadora amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.
L’accés a la fira serà gratuït. Els horaris seran divendres de cinc de la tarda a dos quarts d’onze de la nit i dissabte d’onze del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a dos quarts d’onze de la nit. Paral·lelament, hi haurà actuacions musicals, un dj, una cercavila i diverses activitats prèvies de tast i maridatge.
La iniciativa manté l’objectiu de donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a Figueres i a la comarca, així com difondre’n les qualitats i els mètodes d’elaboració. En total, es preveu que s’hi puguin tastar una quarantena de cerveses diferents. En l’edició de l’any passat es van servir 2.000 litres de cervesa i 2.600 tastets de menjar.
Els productors artesans de l’Alt Empordà que repetiran presència són Cervesa de Roses (CDR), Cooperativa Cervesera Cadaqués, Notenfadis, Rufa, Limbik Co i Albera. Els dos productors convidats seran Cervesa Pochs, de Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, i La Fresca, de Perpinyà. Pel que fa a l’oferta gastronòmica, hi participaran els establiments Serraplà, La Patagonia, Les delícies d’en Nil, Boga Gastrotaberna, Batuts i Sea & Chips.
L’edició d’enguany s’ha presentat aquest dijous al Boga Gastrotaberna, un dels establiments que oferirà tastets temàtics els dies previs de la fira. L’acte ha comptat amb les intervencions de la regidora de Fires i Mercats, Pilar Sánchez; el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez; el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó; i Joan Benejam, de Rufa, en representació dels productors cervesers.
Tastets previs en espais emblemàtics
Abans de la fira, l’organització ha programat cinc tastets temàtics en espais emblemàtics o singulars de la ciutat. Una de les novetats serà el tast que es farà a la capella de Sant Sebastià, situada al costat de l’absis de Sant Pere, amb entrada pel carrer de la Jonquera. L’activitat tindrà lloc l’11 de juny a les set de la tarda i inclourà un tast de set cerveses d’Albera, acompanyat d’una explicació històrica de la capella a càrrec de Josep Menchon, secretari de l’associació Amics de Sant Pere de Figueres.
La resta de tastets començaran el 4 de juny amb un menú maridat amb cerveses de l’Alt Empordà i vuit plats al Boga Gastrotaberna, a dos quarts de nou del vespre. L’endemà, 5 de juny, es farà un tast de cinc cerveses de Cervesa de Roses a la Casa Natal Salvador Dalí, a les set de la tarda. El 6 de juny hi haurà dues activitats més: al matí, una “xocobirra”, un maridatge de cerveses Limbik amb el xocolater artesà figuerenc Arnau Triola al Balcó del Mercat de la plaça Catalunya, i a la tarda, una visita a l’obrador de Rufa amb tast de cinc cerveses. Els preus oscil·len entre els 10 i els 48 euros, amb reserva prèvia.
Concerts, dj i cercavila
La programació musical també guanya pes en aquesta cinquena edició. Divendres actuaran el grup de versions Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, a dos quarts de set de la tarda, i el grup de rumba Bananna Beach Crew, a dos quarts de nou del vespre.
Dissabte, el discjòquei PD Pawer ambientarà el migdia amb una sessió de soul, rocksteady, ska i reggae. A la tarda serà el torn de la batucada Tramuntakada, que sortirà de la Rambla i farà una cercavila per diferents carrers de la ciutat, i dels concerts de Sweet Chilli Band, amb versions de rock-and-roll, i Poéticamente Incorrectos, de punk-rock.
Un cartell inspirat en Joan Maragall
El cartell d’aquesta cinquena edició és obra de l’il·lustrador Leonard Beard i manté la línia dels anys anteriors, inspirada en el poema “El pastor i la sirena”, de Joan Maragall. La imatge parteix d’aquesta metàfora visual vinculada a l’essència de l’Empordà i hi incorpora la cervesa com a nexe folklòric entre els dos personatges. Cada any, un il·lustrador o il·lustradora de l’Empordà aporta la seva pròpia visió al cartell de la fira.
El got de vidre per beure cervesa serà el mateix de cada any i es podrà reutilitzar d’edicions anteriors. Per a qui no en tingui, es podrà adquirir a la fira per un euro.
