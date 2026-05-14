Premis Arrels de Vi 2026: aquests són els vins de gamma alta guardonats

La Fira se celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries amb 34 cellers i 150 referències de vins

Guanyadors Premis Arrels del Vi 2026 / Basili Gironès

Redacció

L'Escala

Premis Arrels de Vi 2026 ha premiat amb la primera posició vuit vins de gamma alta que es podran degustar durant la Fira Arrels de Vi que se celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries amb la presència de 33 cellers del territori i un celler convidat de Beaujolais. A la fira es podran degustar 150 referències de vins.

Els Premis han estat escollits per una vintena de sommeliers en un tast a cegues que va dirigir Rafel Sabadí del Uain Bar & Store de l'Escala que es va celebrar el 20 d'abril a la Biblioteca del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) Empúries.

Els vins premiats han estat en les diferents categories:

Blancs Joves

  1. Notes de Blanc 2024 - Mas Geli
  2. Verd Albera 2024 - Celler Martí Fabra
  3. Xot Blanc dels Asptres 2025 -Vinyes dels Aspres

Blancs Envellits

  1. Flor d'Albera 2024 - Celler Martí Fabra
  2. Ull de Serp, Macabeu 2023 - Celler Arché Pagès
  3. Blanc de Gerisena 2024 - Celler Gerisena

Rosats

  1. Caminito 2025 - Terra Remota
  2. Petit Suneus Rosat 2025 - AV Bodeguers
  3. Mosaic Rosat 2025 - Espelt Viticultors

Brisats

  1. Contrapàs Blanc 2025 - Vinyes dels Aspres
  2. Ethèric Blanc de Noirs 2022 - Vinyes Olivardots
  3. Esventat Blanc 2024 - Mas Llunes

Negres Joves

  1. Babalà Negre Eixerit 2025 - Celler Cooperatiu d'Espolla
  2. Surrealista Negre 2023 - Surrealista
  3. Maragda Negre 2025 - Mas Llunes

Negres Envellits

  1. Emporion 2022 - Mas Llunes
  2. Tocat de l'Ala 2022 - Tocat de l'Ala
  3. Mas Palet Syrah 2020 - Clos d'Agon

Dolços

  1. Somnis de Gerisena, Sol i Serena - Celler Gerisena
  2. Bac de les Ginesteres - Vinyes dels Aspres
  3. Torre de Capmany, Garnatxa d'Empordà Velles Soleres - Pere Guardiola

Negres sense DO Empordà

  • Sense Nom 2013 - Castelló Murphy
  • Escarabat 2025 - Mas Climent
  • Àlbum 2025 - *la vinyeta

El Premi al Celler Sostenible ha estat enguany ha estat per Vinyes d'Olivardots. Les peces d'Upcycling Bottles dissenyades per als Premis Arrels de Vi 2026 que s'han lliurat als guanyadors valoren la indústria vitivinícola i surera, la geografia, la cultural i la història del territori, concretament d'Empúries. El premi al celler ha estat una àmfora creada per Ariadna Cavallé de Bocaterrossa.

Els vins guanyadors es podran tastar a la fira.

La fira està organitzada per Dominic Abernety, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects.

Abernety destaca que "un any més Arrels de Vi ha superat el nombre de cellers i d'expositors participants, fet que confirma la gran confiança en el nostre públic, persones molt fidels a la fira, grans amats del vi emprodanès i del nostre territori".

