Una taula rodona analitzarà a Girona la relació entre arquitectura i cuina
Organitzada pel Col·legi d'Arquitectes, Girona Delícia i Bulthaup, hi participaran els cuiners Martina Puigvert i Quim Casellas, la cap de sala Cristina Feliu, el dissenyador industrial Andreu Carulla, i els arquitectes Xevi Bayona i Cristina Nogué
La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes, Girona Delícia i Bulthaup han organitzat la taula rodona Arquitectura i cuina. La influència dels espais en l’experiència gastronòmica, que reunirà professionals dels àmbits de l’arquitectura, el disseny, la cuina i la sala per reflexionar sobre la relació entre els espais i l’experiència gastronòmica. L'acte se celebrarà el dimarts 9 de juny, a les 18 hores, a l’espai Bulthaup, i hi participaran els cuiners Martina Puigvert (Les Cols d'Olot) i Quim Casellas (Casamar de Llafranc), la cap de sala del restaurant Ll'Aliança d'Anglès, Cristina Feliu, l’arquitecte Xevi Bayona; el dissenyador industrial Andreu Carulla, i l’arquitecta i interiorista Cristina Nogué.
La jornada, coordinada per l'arquitecta Anna Sabrià, vol generar un espai de diàleg interdisciplinari entorn dels vincles que comparteixen disciplines aparentment diferents però profundament connectades per la creativitat, la tècnica i el treball coordinat. En aquest sentit, es posarà en valor la col·laboració entre arquitectes i cuiners, dues professions que combinen coneixement tècnic, sensibilitat creativa i una elevada exigència en els processos de coordinació i execució.
Alhora, la sessió (moderada per pel periodista Alfons Petit, responsable de Girona Delícia, el projecte gastronòmic de Diari de Girona) abordarà el concepte d’experiència gastronòmica des d’una mirada àmplia, entenent-la com un fet que transcendeix el simple acte de menjar i que incorpora factors com l’espai, la llum, els materials, el confort, l’atenció o l’atmosfera, elements que contribueixen a construir identitat i a definir la vivència dels espais dedicats a la restauració.
