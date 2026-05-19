El Celler Sant Llop presenta el seu primer vi blanc i estrena un espai a Banyoles
La Milla XI blanc està elaborat amb les varietats chardonnay i xarel·lo i se n'han produït 4.500 ampolles
El Celler Sant Llop, que ha recuperat el conreu de la vinya al Pla de l'Estany, ha presentat el seu primer vi blanc i ha estrenat un espai a Banyoles on es podran tastar i adquirir els seus productes i també celebrar activitats diverses. "La idea és que s'hi puguin fer xerrades gastronòmiques, tastos, actes per a empreses o particulars...; és un local obert a la necessitat del client", explicava aquest dilluns Marc Bramon, representant del celler.
El primer vi blanc del Celler Sant Llop es diu La Milla XI, el mateix nom que tenen el vi negre i el rosat que fins ara ja oferia el celler. Elaborat amb raïm chardonnay i xarel·lo, és "un vi molt clar, quasi transparent, amb un caràcter fresc, lleuger i aromàtic, i amb una acidesa viva però equilibrada", com detallava Ferran Vila, sommelier de Sant Llop, que en destaca també "un toc mineral lleugerament amargant".
Els raïms d'aquest nou vi, com els dels anteriors, procedeixen de les vinyes que el celler té plantades a Miànigues, al terme municipal de Porqueres, en un projecte que va presentar en societat el juny de 2024. Els vins, però s’elaboren i s’embotellen al celler Eccocivi de Sant Martí Vell. La intenció dels promotors del Celler Sant Llop és disposar de les seves pròpies instal·lacions en uns terrenys que ja estan elegits al costat de les vinyes, però aquesta segona fase del projecte encara no té data d’execució.
En l'acte de presentació del vi blanc, Ferran Vila (que va ser millor sommelier d'Espanya l'any 2022) va explicar que ja estan estudiant altres possibles elaboracions a partir dels raïms de les vinyes de Miànigues, com ara algun espumós, o algun vi dolç. "El cap no ens para de funcionar i sempre intentem pensar en el futur i en coses que podem anar fent; però en qualsevol cas volem fer la feina ben feta, i costarà el temps que hagi de costar", apuntava Marc Bramon sobre aquests projectes.
De moment, ara presenten els fruits de la plantació de varietats blanques que van fer l’any 2023, que s’ha traduït en 4.500 ampolles de La Milla XI blanc, després d’una verema, la del 2025, molt marcada per les fortes precipitacions.
La denominació La Milla XI dels vins està relacionada amb la via romana que passava per la zona de Miànigues, en la qual la producció de vi es remunta almenys a l’època romana i que s’hi va mantenir fins al segle XIX, quan es va abandonar per culpa de la fil·loxera, com va passar en altres indrets de Catalunya. Els responsables del celler asseguren, però, que la zona és ideal per al cultiu del raïm perquè l’estany de Banyoles hi aporta humitat, però la muntanya de Rocacorba protegeix el conreu de les tempestes que hi ha a la zona de la Garrotxa. A més, la tramuntana ajuda a assecar la vinya i el conjunt de totes les variables permet tenir una «situació ideal» per als ceps.
Més que una botiga
El local de 176 metres quadrats que ha inaugurat el celler a l’avinguda dels Països Catalans de Banyoles obrirà de dimecres a dissabte a partir de les sis de la tarda, i segons els seus promotors "més enllà de servir com a botiga on comprar els vins del Celler Sant Llop, s’erigeix com un local ideal per a organitzar trobades, presentacions, activitats gastronòmiques i d’altres esdeveniments, ja que disposa de cuina pròpia i taules".
El celler rep el seu nom, segons expliquen els seus responsables, "d’una antiga llegenda que recorda la figura del pastor Sant Llop, que tenia la capacitat d’espantar aquests animals. La resta de pastors li demanaven ajuda per allunyar els llops dels seus ramats. Miànigues es caracteritza per tenir unes terres molt fèrtils, per la qual cosa la presència del bestiar era habitual i l’amenaça del llop era constant. D’aquesta manera, Sant Llop es va convertir en el patró del poble". Ara, un llop udolant i amb corona de sant s'ha convertit en la imatge gràfica del celler.
