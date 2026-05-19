Un gaspatxo diferent: l'aigua de mar dona un toc sorprenent i natural
La reducció de sal en la cuina mitjançant l'ús d'aigua de mar és una aposta per la salut i la qualitat organolèptica dels aliments
Amb l’arribada del bon temps tornen les receptes fresques i lleugeres, i aquest gaspatxo amb aigua de mar n’és un dels grans protagonistes. En aquesta versió, l’aigua de mar substitueix part de la sal convencional, aportant mineralitat i potenciant el sabor natural de les verdures d’una manera subtil i equilibrada.
L’ús d’aigua de mar a la cuina és una tendència cada vegada més present tant en l’àmbit gastronòmic com en la investigació alimentària. Centres com IRTA i Aquamarina Costa Brava estudien el seu potencial com a alternativa parcial a la sal en elaboracions vegetals processades, especialment en receptes on es busca reduir el contingut de sal sense renunciar a la qualitat sensorial ni a les propietats organolèptiques.
El resultat és un gaspatxo fresc, equilibrat i molt mediterrani, on l’aigua de mar s’integra de manera natural dins la preparació, sense necessitat d’afegir sal refinada. Una proposta pensada per servir ben freda i donar la benvinguda a la temporada dels plats més refrescants.
Ingredients (4 persones)
- 6 tomàquets madurs
- 1 cogombre
- 1 pebrot vermell petit
- 1 gra d’all
- 1/2 ceba
- 150 g de pa
- 200 ml d’aigua de mar
- 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra
- 2 cullerades de vinagre de vi blanc
Per decorar (opcional)
- Crostons de pa
- Trossos de tomàquet, cogombre i pebrot
- Brots frescos
Elaboració
- Renta bé els tomàquets, el cogombre, el pebrot i la ceba.
- Pela i talla totes les verdures a trossos. Col·loca-les dins una batedora o processadora d’aliments i afegeix-hi el gra d’all picat.
- Trosseja el pa i incorpora’l també a la batedora amb la resta d’ingredients.
- Afegeix-hi el vinagre de vi blanc, l’oli d’oliva verge extra i l’aigua de mar.
- Tritura tots els ingredients durant uns minuts fins a obtenir una barreja fina, homogènia i cremosa.
- Tasta el gaspatxo i ajusta’l al teu gust.
- Deixa’l refredar a la nevera almenys una hora perquè estigui ben fred i els sabors s’integrin correctament.
- Serveix-lo en bols o gots individuals i decora’l amb crostons, trossos de tomàquet, cogombre, pebrot i brots frescos.
