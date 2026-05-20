Portlligat, punt de trobada de la tercera edició d’Intercanvi

Uns 200 restauradors, productors, artesans i altres professionals vinculats al món de la gastronomia de l’Empordà, Catalunya i sud de França intercanvien idees i productes en un ambient relaxat a la casa Ses Vistes

El vinyataire Roger Viusà donant a tastar un vi del col·lectiu Albera Dinàmica a altres productors. / ERIKA PRUEFERT

Gemma Pujolràs

A Ses Vistes, una casa espectacular de Portlligat, un grup de restauradors, productors i artesans es van citar lluny del soroll de les fires obertes al gran públic. La tercera edició d'Intercanvi de l'11 de maig, organitzada pel restaurant Narita de Cadaqués, amb Pablo Pérez i Nina Tissera al capdavant, volia connectar petits projectes del territori -vins naturals, aliments locals i oficis recuperats- amb els restaurants que poden donar-los sortida. La dinàmica es va basar, precisament, en l’intercanvi: els restauradors hi van col·laborar portant vi i els productors hi van aportar el seu producte.

Alguns dels participants de la tercera edició d'Intercanvi. / ERIKA PRUEFERT

"A vegades costa trobar-nos, perquè els restauradors sempre estem amb el nostre negoci i tenim uns horaris una mica esclaus", va apuntar Pérez. "Per això buscàvem trobar una estona per xerrar, compartir i donar una oportunitat a cadascú perquè expliqui el que fa". La trobada, només per invitació, va reunir unes dues-centes persones durant cinc hores, "en un ambient relaxat i professional", segons els organitzadors. “Cada any intentem buscar algun projecte nou i incorporar-lo a la trobada”, va afegir Pérez.

En total, hi van ser representats vint restaurants de Cadaqués, com Compartir o Remei; disset de Catalunya, com Vicus, de Pals, o Vereda, de Barcelona; i quatre establiments del sud de França, com Mamma, de Cotlliure o Manat, de Perpinyà. També hi van participar trenta petits productors convidats -entre els quals Es Salaó, de Cadaqués, Mas Alba, de Terradelles o La Balda, de la Vall del Llémena-, deu distribuïdors de vi de mínima intervenció, com La Vineria, de Manresa, o projectes com Albera Dinàmica, una associació de cinc productors de vins naturals de l’Albera, de municipis com Rabós o Sant Climent Sescebes, a més d'altres convidats vinculats al món del vi i la gastronomia.

Una selecció de formatges de La Balda, participants de la tercera edició d'Intercanvi. / ERIKA PRUEFERT

"Projectes romàntics"

Intercanvi és una fira per posar cara, veu i relat als productes que després poden arribar als restaurants. Aniol Pérez Font, del restaurant El Rebost de Cadaqués, hi va participar precisament per aquest caràcter de trobada entre projectes petits i afins. “M’agrada molt perquè hi trobes altra gent que té projectes petits com el teu, projectes romàntics o molt apassionats”, va explicar. Per a ell, la jornada té sentit perquè permet intercanviar idees, tastar productes, retrobar-se amb gent del sector i obrir la porta a futures col·laboracions. També va explicar que ell mateix fa vi amb la seva família, però "res professional". Per això, deia, li interessava trobar productors que "també treballen des d'aquesta mateixa escala petita i personal". Va posar d'exemple Alícia Juher, productora i també venedora de vi, que recentment ha engegat el projecte Celler Vibrant, encara en construcció.

L'artesà Marc Blay elabora gambines per decorar restaurants. / ERIKA PRUEFERT

En aquesta nova edició, també es van donar a conèixer productors artesans, com Marc Blay, que recupera l'ofici perdut de fer gambines per decorar restaurants. El seu projecte parteix d'un record d'infantesa, quan de petit anava a "gambinejar", i ara adapta les nanses de pesca tradicionals de Cadaqués per adaptar-la a nous usos. Aquesta tècnica, explica l'artesà, a Cadaqués "s'havia perdut feia uns deu anys, quan va morir l'últim nansaire". Blay va començar "de manera autodidàctica", practicant fins que "ara fa un any em va sortir la primera nansa". Des de llavors ha anat adaptant la tècnica marinera per fer altres peces com bosses, recipients o joies.

"Noves relacions comercials i humanes"

Ses Vistes va ser la casa amfitriona d'una edició que els organitzadors del restaurant Narita qualifiquen de "molt completa". L'Ajuntament de Cadaqués hi va donar suport per segon any consecutiu, i des de l'organització esperen que en futures edicions s'hi puguin sumar més entitats públiques i organitzacions per "fer créixer la iniciativa i donar suport al petit productor". Per a Pablo Pérez i Nina Tissera, cada edició té sentit si, un cop acabada, aporta alguna cosa més entre els participants. “Sabem que amb cada Intercanvi neixen noves relacions comercials i humanes que donen sentit a la nostra feina”, van concloure.

Un directe dels músics Joan i Pablito, durant la jornada a Ses Vistes. / ERIKA PRUEFERT

