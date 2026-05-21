Ruta del Tast Surrealista a Figueres: del "Rellotge nou" a la "Bomba daliniana"
Vint establiments oferiran del 4 al 14 de juny tapes d'inspiració en Salvador Dalí i sis restaurants oferiran menús
La Ruta del Tast Surrealista de Figueres se celebrarà del 4 al 14 de juny amb la participació de 26 d'establiments que oferiran, una vintena d'ells, tapes inspirades en l'artista Salvador Dalí i sis restaurants menús. Es podran degustar creacions diverses batejades amb noms com el "Rellotge nou", "El desig de Gala" o la "Bomba daliniana". Organitzat per Comerç Figueres Associacio´amb la col·laboració de l'ajuntament ofereix premis als comensals que votin la millor tapa o menú i per als establiments guanyadors.
Les tapes seran d'inspiració daliniana maridades amb una cop de vi de la DO Empordà per 4 euros. I els menús per 35 euros.
La presentació al públic de la Ruta serà el 3 de juny a les set de la tarda a la plaça Catalunya amb degustacions i música en directe.
Algunes de les tapes com "Ous surrealistes", "Rellotge nou", "Bomba daliniana", "El desig de la Gala" o "Telèfon-Gambeta" consistiran en parmentier de patata amb pop a la planxa; cistellets de gnocchis de ricotta; mongetes amb carn de perol; fons de carn i katsuobushi; cassoleta de sèpia amb carxofres i mandonguilles; pasta de full cruixent farcida d'entrama; lingot de costella ibèrica; croquetes de vaca madurada, de caldereta menorquina sobre base d’alga wakame o farcides de carn de vedella amb crema d’all; galta de porc, milfulls de patata amb guisat de gamba; tàrtar de gamba blanca, pa torrat amb xocolata, foie i alga wakame, flor de carxofa, i biquinis farcits de pollastre rostit i tòfona, entre d’altres. Algunes de les tapes són dolces, com la mousse de cacau amb financiers de xocolata.
Els 20 establiments que oferiran una tapa són: Batuts, Càlid Cafè, Ca la Xeli, El Cafè del Casino, Pastisseria Tall Dolç, Carns Serraplà, Hostal Amiel, El Dynàmic, Pizzeria Augustea, Granada Vins, La Patagonia, Lizarran, Tony’s Figueres, Txots, Moma 33, Motel Empordà (Wine Bar), Nòmada, Boga Gastrotaberna, Sea & Chips i Sentits.
A més, 6 restaurants prepararan “Menús surrealistes” per 35 euros: Foc, Can Jeroni, Duran, El Pelegrí, Mesón Asador i Maia. Hi haurà menús diferents amb plats batejats, com per exemple, “Una gallina xica, tica, mica...” o “El gran masturbador”, en què inclouran verat marinat, cua de bou, remenat de garota, flor de carxofa, arròs abismal amb gamba vermella i salsa holandesa amb safrà, calamar a la planxa, galtes de porc guisades, xupa-xup de mandonguilla, ous poché o filet de vedella.
La Ruta compta amb un llibret físic, web i aplicació mòbil —Rutappa— que permet consultar els establiments, veure’n la ubicació i votar les millors propostes. Entre els participants que votin se sortejaran premis com sopars, entrades al Teatre-Museu Dalí i vals de compra.
A més dels premis per al públic, els establiments més votats —tant en categoria de tapa com de menú— també seran reconeguts, consolidant així una iniciativa que combina gastronomia, cultura i promoció local.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal