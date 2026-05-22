Arrels de Vi a Sant Martí d'Empúries: 34 cellers, 150 referències de vins de gamma alta
Durant tot el cap de setmana es podrà fer tast de vins o productes gastronòmics o participar d'activitats paral·leles
La fira vitivinícola Arrels del Vi torna aquest cap de setmana, 23 i 24 de maig, a Sant Martí d’Empúries amb una edició amb 34 cellers participants i una programació reforçada amb activitats exclusives per als amants del vi. Es podran degustar fins a 150 referències de vins de gamma alta en tast obert amb copa Riedel.
Organitzada per Dominic Abernethy i l’equip de TOCK Projects, la fira arriba a la seva majoria d’edat, la 18a edició, consolidada com l’únic esdeveniment professional dedicat als vins de la DO Empordà obert al públic general. En total, 52 expositors —entre cellers, productors gastronòmics i marques km 0— donaran forma a un esdeveniment que l’any passat ja va penjar el cartell d’entrades exhaurides.
Rècord de participació i tastos d’alt nivell
Enguany hi participen 33 cellers empordanesos i un convidat internacional de Beaujolais, que oferiran més de 150 referències de vins de gamma alta en tast obert amb copa Riedel. Els visitants podran conèixer personalment enòlegs i propietaris, així com comprar vins a preu de celler amb descomptes especials.
La proposta es completa amb espais gastronòmics —amb presència destacada de productes locals com anxoves, formatges, ostres i oli de la DOP Empordà—, música en directe i activitats familiars com l’Arrels Kids.
Quatre Masterclasses exclusives
Després de l’èxit de l’any passat, la fira aposta de nou per la formació amb quatre Masterclasses de places limitades. Entre les propostes, destaquen tastos verticals de cellers emblemàtics i una experiència singular que connecta el vi amb la història del territori, des de l’antiga Empúries fins a l’actualitat.
Una de les grans novetats d’aquesta edició és la visita de Sarah Jane Evans, un dels títols més prestigiosos del món vinícola, fet que reforça la projecció internacional de l’esdeveniment.
