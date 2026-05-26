La gamba fresca de Palamós protagonista al menú d'onze restaurants certificats
La campanya gastronòmica s’allargarà fins al 14 de juny i culminarà coincidint amb la Fira de la Gamba, que se celebrarà a la llotja de Palamós
El Menú de la Gamba de Palamós ha començat aquest dilluns 25 de maig amb la participació d’onze restaurants certificats amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós. La iniciativa, que s’allargarà fins al 14 de juny, permetrà degustar diferents propostes gastronòmiques elaborades amb aquest producte emblemàtic de la costa palamosina.
Els establiments participants es troben majoritàriament a Palamós, però també n’hi ha a Llafranc i Llofriu. En concret, formen part de la campanya els restaurants Altamar, Bell Port, Can Blau, Can Quel, El Nàutic de Palamós, l’hotel i restaurant Trias, l’Arcada, l’Únik i La Gatzoneta, de Palamós; el Casamar, de Llafranc, i La Sala de l’Isaac, de Llofriu.
Cada restaurant ha elaborat el seu menú segons la seva línia de cuina, però tots inclouen, com a mínim, un entrant, un primer plat, un plat principal i unes postres. Les propostes, amb preus que van dels 45 als 73 euros, tenen com a protagonista la gamba fresca de Palamós, sobretot en mida mitjana i servida a la planxa o a la brasa. També apareix en arrossos, fideus arrossejats, consomés, tàrtars, carpaccios, raviolis o croquetes, entre altres elaboracions.
La campanya està organitzada per la Marca de Garantia Gamba de Palamós, impulsada per l’Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors del municipi. Aquest distintiu vetlla per la qualitat del producte, la seva traçabilitat i la protecció del recurs pesquer. A la llotja de Palamós s’examina cada partida de gamba desembarcada abans d’atorgar-li l’etiqueta de producte certificat.
Explotació responsable del mar
Els pescadors de Palamós treballen conjuntament amb el sector científic i l’administració per garantir una explotació responsable del mar. Des del 2013, Palamós aplica un pla de gestió de la pesquera de gamba vermella, pioner a la Mediterrània occidental, que fixa criteris de sostenibilitat sobre què es pesca, com es pesca, qui ho pot fer, on i quan.
Fira de la Gamba
El Menú de la Gamba acabarà coincidint amb el cap de setmana de la desena edició de la Fira de la Gamba de Palamós, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a l’espai de la llotja. La fira té com a objectiu donar a conèixer aquest producte estrella del municipi, les diferents formes de cuinar-lo i consumir-lo, i fomentar-ne la qualitat.
Actualment, prop d’un centenar d’establiments estan acreditats amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós. S’hi inclouen peixateries, barques d’arrossegament del port, distribuïdors i restaurants, tant de Palamós com d’altres municipis. El distintiu es va crear l’any 2008 per vetllar pel bon ús de la marca i garantir la qualitat en la manipulació, conservació, transport i presentació del producte.
