Terrasses amb encant per descobrir una Girona més pausada
Aquestes dues propostes són per gaudir de la ciutat amb calma, bon ambient i una gastronomia amb personalitat pròpia
Girona també es viu a l’aire lliure. Ja sigui des d’una terrassa elevada amb el Barri Vell i la Catedral com a teló de fons, o en una masia envoltada de natura a Sant Daniel, aquestes dues propostes conviden a aturar-se, brindar, compartir taula i descobrir espais amb encant a tocar del centre.
“Cocktail & Lounge”: el concepte que s’obre pas a la terrassa de l’Ultonia
Defugint l’esperit més tradicional de la cocteleria clàssica, la terrassa de l’Ultonia reobre les portes amb una proposta pensada perquè locals i visitants descobreixin una manera més oberta, fresca i accessible de gaudir d’un bon còctel. Tot plegat, en un entorn privilegiat, amb la posta de sol i la Catedral il·luminada com a teló de fons.
Necessites inspirar-te? Ets al lloc adequat. La proposta combina cocteleria d’autor inspirada en l’essència de la Costa Brava amb unes vistes úniques al Barri Vell de Girona. Un marc idoni per deixar-se sorprendre pels mestres coctelers locals i per descobrir receptes especialment seleccionades per acompanyar una vetllada íntima, relaxada i despreocupada.
Un espai per viure la ciutat des de les altures, brindar sense pressa i gaudir d’un ambient lounge obert a tothom qualsevol dia de l’any. Totes les tardes i els caps de setmana a partir del migdia.
El Cul del Món: natura, calma i cuina amb caràcter a Sant Daniel
Al bell mig de Sant Daniel, en plena natura i a només deu minuts del Barri Vell, hi trobem El Cul del Món, un refugi gastronòmic on la tranquil·litat, el paisatge i la bona cuina marquen el ritme. Ubicat en una masia del segle XVIII sota la muntanya de la O i amb vistes al monestir mil·lenari de Sant Daniel, l’espai convida a desconnectar sense allunyar-se de Girona.
La seva proposta es basa en una cuina de temporada, amb plats d’arrel catalana i tocs marroquins que aporten personalitat i contrast a la carta. Un lloc on es pot passar d’un capipota tradicional a un cuscús més exòtic, sempre amb el producte i el sabor com a protagonistes.
A fora, la terrassa sota l’ombra de freixes i plàtans completa l’experiència. Un espai per menjar sense presses, envoltat de natura i amb aquella sensació d’haver arribat molt lluny tot i ser a tocar de la ciutat. Tranquil·litat, natura i bona cuina us esperen al Cul del Món.
