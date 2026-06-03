Tocs de Vi de l’Empordà a Girona 2026: tastos singulars del 9 al 19 de juny
Ja es poden comprar les entrades de la present edició que inclou una vintena d’experiències que mariden vi, patrimoni, gastronomia, música i poesia en espais emblemàtics
DdG
La DO Empordà torna a omplir Girona de vi, cultura i experiències úniques amb la tretzena edició de Tocs de Vi de l’Empordà, que se celebrarà del 9 al 19 de juny en diversos espais singulars de la ciutat. Les entrades per als tastos ja són a la venda i permetran gaudir d’un programa excepcional, amb prop d’una vintena de propostes pensades per descobrir els vins empordanesos d’una manera diferent, propera i vinculada al territori.
Enguany, Tocs de Vi aposta per maridar el vi amb el patrimoni, la gastronomia, la història, la música i la poesia. Entre les novetats més destacades hi ha un tast de vins dolços amb xuixos de Can Castelló, conduït pel sommelier Rafel Sabadí, i una proposta que unirà vi i versos amb el poeta i rapsode Josep Pedrals. La música també tindrà un paper protagonista amb espectacles com La banda sonora del vi de l’Empordà, amb la sommelier Clara Antúnez i el pianista Lluís Mas, i ViViVi, una experiència que combinarà vins amb ànima amb interpretacions en directe de violí i violoncel.
El programa es completa amb tastos en diferents espais de Girona i amb una ruta itinerant a peu pel Barri Vell, que permetrà tastar quatre vins de la DO Empordà mentre es descobreixen històries amagades, racons poc coneguts i la petjada que el vi ha deixat en el patrimoni, el paisatge i la memòria de la ciutat. Aquesta edició no inclourà la fira a la Devesa, però reforça el format d’experiències exclusives i de places limitades repartides per Girona.
Tocs de Vi de l’Empordà a Girona és una iniciativa de la DO Empordà amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Les persones interessades ja poden consultar el programa complet i comprar les entrades per assegurar-se plaça en una de les cites vinícoles més especials de l’any.
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