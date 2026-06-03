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Tocs de Vi de l’Empordà a Girona 2026: tastos singulars del 9 al 19 de juny

Ja es poden comprar les entrades de la present edició que inclou una vintena d’experiències que mariden vi, patrimoni, gastronomia, música i poesia en espais emblemàtics

Música, poesia, gastronomia i vi es donen la mà en la tretzena edició de Tocs de Vi de l’Empordà a Girona.

Música, poesia, gastronomia i vi es donen la mà en la tretzena edició de Tocs de Vi de l’Empordà a Girona. / DO Empordà

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DdG

Girona

La DO Empordà torna a omplir Girona de vi, cultura i experiències úniques amb la tretzena edició de Tocs de Vi de l’Empordà, que se celebrarà del 9 al 19 de juny en diversos espais singulars de la ciutat. Les entrades per als tastos ja són a la venda i permetran gaudir d’un programa excepcional, amb prop d’una vintena de propostes pensades per descobrir els vins empordanesos d’una manera diferent, propera i vinculada al territori.

Els vins de la DO Empordà protagonitzen una nova edició de Tocs de Vi amb experiències en espais emblemàtics de Girona.

Els vins de la DO Empordà protagonitzen una nova edició de Tocs de Vi amb experiències en espais emblemàtics de Girona. / Roger Lleixà

Enguany, Tocs de Vi aposta per maridar el vi amb el patrimoni, la gastronomia, la història, la música i la poesia. Entre les novetats més destacades hi ha un tast de vins dolços amb xuixos de Can Castelló, conduït pel sommelier Rafel Sabadí, i una proposta que unirà vi i versos amb el poeta i rapsode Josep Pedrals. La música també tindrà un paper protagonista amb espectacles com La banda sonora del vi de l’Empordà, amb la sommelier Clara Antúnez i el pianista Lluís Mas, i ViViVi, una experiència que combinarà vins amb ànima amb interpretacions en directe de violí i violoncel.

Tocs de Vi de l'Empordà omplirà Girona de tastos singulars que uneixen vins, patrimoni i cultura.

Tocs de Vi de l'Empordà omplirà Girona de tastos singulars que uneixen vins, patrimoni i cultura. / Roger Lleixà

El programa es completa amb tastos en diferents espais de Girona i amb una ruta itinerant a peu pel Barri Vell, que permetrà tastar quatre vins de la DO Empordà mentre es descobreixen històries amagades, racons poc coneguts i la petjada que el vi ha deixat en el patrimoni, el paisatge i la memòria de la ciutat. Aquesta edició no inclourà la fira a la Devesa, però reforça el format d’experiències exclusives i de places limitades repartides per Girona.

Tocs de Vi de l’Empordà a Girona és una iniciativa de la DO Empordà amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Les persones interessades ja poden consultar el programa complet i comprar les entrades per assegurar-se plaça en una de les cites vinícoles més especials de l’any.

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