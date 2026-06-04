Diari de Girona posa a debat reptes i oportunitats del sector del peix blau
«El futur del peix blau» és el títol de la taula rodona que es farà el dilluns 15 de juny a l’Escala amb presència de l’administració, els pescadors i la restauració
«El futur del peix blau» és el títol de la taula rodona que se celebrarà dilluns dia 15 de juny a l’Escala, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica, per posar a debat els problemes, reptes i oportunitats que afronta aquest sector, tan important en el conjunt del litoral de Catalunya i a la Costa Brava i l’Escala en particular. L’acte, patrocinat per l’Ajuntament de l’Escala i Grup Pous, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de l’Escala i el suport de la Generalitat de Catalunya, es farà a l’Espai Maram del port i constarà de la taula rodona i d’un esmorzar a l’estil dels pescadors de l’Escala al restaurant La Llar des Pescadors. L’assistència és gratuïta, però cal registre previ (https://eventos.prensaiberica.es/792942437148342479/ca/info).
La jornada començarà a les 10 del matí i aplegarà representants de l’administració, de la pesca, de la recerca i de la restauració. Abordarà entre d’altres aspectes el futur de l’activitat pesquera i la seva sostenibilitat, els condicionants amb què es troba i les possibilitats de futur que se li plantegen, i les opcions per potenciar el valor del peix blau a ulls del consumidor final, tant a la cuina professional com a la domèstica.
Una visió completa del sector
Per poder proporcionar una visió el màxim de completa del sector, a la taula rodona hi participaran Itziar Segarra, directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya; Josep Lluís Sureda, patró major de la Confraria de Pescadors de l’Escala; Antoni Abad, president de les confraries de pescadors de Catalunya; Jordi Sabadí, xef i propietari del restaurant El Roser 2 de l’Escala, i Joan B. Company, responsable del Servei de Pesca a l’nstitut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar). També intervindrà durant l’acte l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.
La taula rodona la moderarà el periodista Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona responsable de Girona Delícia, el projecte gastronòmic del rotatiu que vol posar en valor la feina de tots els agents implicats en l’elaboració culinària. De fet, els pescadors del Cap de Creus, entitat de la qual formen part els pescadors d’encerclament de l’Escala, van ser guardonats amb el premi productor en la primer edició dels Premis Girona Delícia, per unir-se per millorar la comercialització dels seus productes en una situació de crisi del sector.
L’Escala lidera les captures de peix blau a Catalunya, amb més de 1.500 tones durant l’any 2025
De fet, la taula rodona «El futur de peix blau» arriba en un moment especialment significatiu per a l’Escala, consolidat com un dels grans referents catalans del peix blau i amb un sector de l’encerclament capdavanter al país. Segons les dades de 2025 anunciades recentment per Icatmar, al port de l’Escala s’hi van desembarcar més de 1.500 tones de peix blau, que van suposar uns ingressos de més de dos milions d’euros. En comparació amb el període 2022-2024, la llotja de l’Escala va presentar un augment de l’11,46% en les captures i del 2,87% en els ingressos.
Al marge d’aquest lideratge a Catalunya en la pesca d’encerclament, que trenca amb la dinàmica general del sector, que pateix una baixada generalitzada de captures, ingressos i nombre d’embarcacions, l’Escala manté una vinculació històrica amb el peix blau que no només té una dimensió econòmica, sinó també cultural i gastronòmica. La localitat ha projectat durant generacions el nom de l’anxova i de la salaó per la seva indústria conservera (té fins i tot un museu dedicat a l’anxova i la sal), i s’hi celebren de manera habitual activitats per posar en valor aquest producte tan característic.
Per tot plegat és l’escenari ideal per a un debat que plantejarà una mirada àmplia sobre el conjunt del sector: des de l’estat dels recursos marins fins al preu en primera venda, passant per la comercialització, els efectes del canvi climàtic, la competència del producte importat, la promoció del peix local, els valors nutricionals i gastronòmics i els perjudicis per al consum que encara hi ha o el relleu generacional en la pesca, entre d’altres.
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